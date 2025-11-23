Selycc logra el bicampeonato

La Liga Tuchtlán de Futbol 7 vivió una noche inolvidable en la cancha Ultra Sport, donde la categoría veteranos disputó partido definitivo, con una intensa rivalidad y en un ambiente cargado de emoción. El conjunto de Selycc reafirmó su hegemonía en el torneo al conquistar el bicampeonato tras imponerse por 3-2 a Omys FC, en un duelo que ofreció goles espectaculares, momentos de tensión y un cierre digno de una gran final.

El juego empezó con Omys FC proponiendo un ritmo agresivo, intentando sorprender desde los primeros minutos con ataques directos y presión alta. El esfuerzo rindió frutos cuando Irving Utrilla encontró un espacio entre defensores y definió con potencia para colocar el 1-0. El tanto inicial elevó el ánimo de su equipo, que durante ese tramo del encuentro manejó los tiempos y obligó a Selycc a ajustar su esquema.

La respuesta de los actuales campeones no tardó en llegar. Con mayor orden en la mitad del campo y una circulación más limpia del esférico, Selycc comenzó a generar aproximaciones. En una jugada bien elaborada, Aarón apareció frente al arco para empujar el balón y decretar el empate. Ese gol modificó el ritmo del partido, pues ambos cuadros empezaron a alternar oportunidades y el duelo se volvió más físico y disputado.

Apareció Acolhua

Cuando parecía que el descanso llegaría con la igualdad, Acolhua Coello, apodado “El Coleccionista”, sorprendió con una magnífica ejecución desde fuera del área. Su disparo cruzado tomó altura y terminó incrustándose en el ángulo, un auténtico golazo que devolvió la ventaja a Omys FC y generó aplausos incluso entre aficionados rivales. Con ese tanto, la escuadra roja se marchó al medio tiempo con ventaja y la ilusión de arrebatar el título.

Para la segunda mitad, Selycc hizo ajustes tácticos y adelantó líneas, obligando a Omys a replegarse. En ese momento apareció la figura de Fernando, conocido como “El Diez”, quien se convirtió en el héroe de la noche. Primero emparejó el marcador con una jugada individual dentro del área y, minutos después, aprovechó un rebote para mandar el balón al fondo y conseguir su doblete. Ese 3-2 cambió por completo el desarrollo del juego y colocó a Selycc con un pie en la coronación.

Omys FC intentó reaccionar mediante transiciones rápidas y disparos de media distancia, pero la defensa de Selycc se mantuvo sólida para evitar la igualada. Los últimos instantes fueron de máxima tensión, con ambos equipos intensificando esfuerzos, aunque el cronómetro terminó por sellar el triunfo de los bicampeones.

Digno bicampeón

Al finalizar, los jugadores de Selycc celebraron con la afición que se dio cita en Ultra Sport, destacando el carácter y la capacidad de reacción que los llevó a conquistar un nuevo título en la Liga Tuchtlán de Futbol 7.