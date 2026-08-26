Semana 3 sacude el emparrillado de la Uniflag

La Liga Uniflag de Tocho Bandera vivió una explosiva semana 3 en su Temporada 6, con encuentros de alto calibre correspondientes a las categorías open mixta, TNT femenil y TNT mixta, teniendo como sede el emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de Unicach, en Tuxtla Gutiérrez.

Acción en open mixta

El escuadrón de Dream Team firmó la actuación más sobresaliente de esta fecha, en la que hicieron gala de su poder ofensivo y gran juego de conjunto con un eficiente libro de jugadas y oportunas coberturas defensivas.

En su primer choque superaron por paliza de 40 puntos a 12 al equipo de Toros, y más tarde derrotaron por “score” de 31-13 a Diablitos, que llegaba como uno de los cuadros de mejor arranque.

Por su parte, Iron Dogs también salió avante en una jornada perfecta luego de sumar dos victorias: primero se impusieron por 20-15 ante Jaguares de la Unicach y posteriormente vencieron por contundente 29-6 a Power Puff.

Además, Bananamigos y Power Puff protagonizaron uno de los encuentros más equilibrados y al finalizar repartieron puntos al terminar empatados 14-14.

TNT Mixto

Por su parte, Ocelotes Blancos de la Unach derrotó a San Miguel por 18-13 en acciones del Torneo Nuevos Talentos (TNT) Mixto, mientras que MG Team se llevó uno de los partidos más reñidos al superar por 19-18 a Dream Team.

Cañoneros completó los resultados de la categoría con una ajustada victoria de 6-0 sobre Unicach.

Actividad femenil

En el Torneo Nuevos Talentos (TNT) Femenil, el representativo de Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) sostuvo un duelo de alta producción ofensiva ante Toros y consiguió imponerse por espectacular 36-32.

Ocelotes Blancos de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) venció por 12-0 a MG Team, en tanto que San Miguel Flag obtuvo un apretado triunfo de 6-4 frente a Jaguares de la Unicach.

De esta manera, con tres fechas disputadas hasta el momento, la Temporada 6 de la Liga Uniflag comienza a tomar forma, por lo que cada resultado adquiere mayor relevancia para los conjuntos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros puestos rumbo a la postemporada por el campeonato.