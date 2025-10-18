Semana 7 intensa y con sabor a revancha

Una explosiva y a la vez decisiva semana 7 se pronostica en la Liga Uniflag Uniflag de Tocho Bandera, tanto del torneo femenil como del mixto. Las acciones se llevarán a cabo este sábado en el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

La jornada arrancará a las 3 de la tarde con dos encuentros simultáneos de la categoría silver femenil: por un lado, Fifteen Selected —uno de los equipos más consistentes del certamen y firme candidato a “playoffs”— enfrentará al representativo de la Unicach, que viene de una doble jornada en la que ganó un juego y perdió otro, pero que tiene capacidad para reponerse y escalar posiciones.

En el otro duelo de ese horario, las escuadras hermanas de Dolphins Rookies y Dolphins Youth protagonizarán un interesante choque interno entre programas de desarrollo, con las primeras buscando su primer triunfo y las segundas tratando de mejorar su marca en la clasificación.

A las 4 de la tarde continuará la actividad con otros dos partidos importantes: Dolphins Youth volverá al emparrillado para verse con Pamboleras Jr. y, de manera paralela, Dolphins Rookies regresará al campo para medirse con Tucanes Enlef.

Acción en el Silver Mixto

Los juegos de esta tarde podrían mover el tablero en la zona media de la tabla. A las 4, Raptors y Power Puff abrirán la actividad del torneo. Los “jurásicos” vienen de caer ante Mustangs White y buscarán retomar el rumbo, mientras que Power Puff quiere mantener la buena racha luego de vencer a Amigajeros.

La jornada se cerrará a las 5 de la tarde con tres enfrentamientos decisivos: Tucanes Enlef chocará con Unicach en un duelo directo por escalar posiciones; Águilas del IMSS medirá fuerzas con DFT, y MG Team buscará consolidarse entre los punteros cuando enfrente a Toxic.