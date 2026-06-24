Semana de muertes súbitas en OMA

La séptima jornada de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) ofreció una intensa cartelera de encuentros en las instalaciones de Caña Hueca, donde los diferentes representativos brindaron emocionantes actuaciones que mantuvieron la expectativa de jugadores, entrenadores y aficionados a lo largo de toda la fecha.

La actividad arrancó con un duelo muy equilibrado entre Felinas y Freyas. Ambas escuadras mostraron un buen nivel desde los primeros intercambios y dividieron triunfos en los dos primeros parciales. Felinas se adjudicó el segundo episodio para igualar el compromiso; sin embargo, Freyas logró reaccionar en el set definitivo para quedarse con la victoria por parciales de 25-19, 17-25 y 15-12.

Posteriormente se vivió otro compromiso de gran intensidad, entre ADN Voley y Linces, que tuvo cambios constantes en el dominio del juego y fue necesario llegar al tercer set para definir al vencedor. ADN Voley ganó el primer episodio, pero Linces respondió en el segundo y mantuvo el ritmo en la manga definitiva para imponerse con parciales de 21-25, 25-21 y 15-9.

Duelo

Uno de los partidos más atractivos de la jornada fue el protagonizado por Felinas y Guerreras. Las acciones fueron sumamente cerradas y cada punto tuvo un valor especial en el desarrollo del encuentro. Felinas consiguió llevarse el primer set, Guerreras reaccionó para empatar el duelo y, finalmente, el conjunto felino aseguró el triunfo en el tercer parcial con marcador de 25-19, 23-25 y 15-12.

La emoción continuó con el enfrentamiento entre Lechuzas y Diosas. Ambas escuadras protagonizaron un choque de gran intensidad que se definió hasta los últimos instantes. Lechuzas abrió con ventaja al quedarse con el primer episodio, pero Diosas mostró carácter para remontar y sellar la victoria por parciales de 22-25, 25-17 y 18-16.

Tucanas

Más adelante, Tucanas consiguió uno de los resultados más sólidos de la fecha al superar a Lechuzas en dos periodos consecutivos. El conjunto ganador mostró consistencia tanto en ataque como en defensa para llevarse el compromiso con marcadores de 25-11 y 25-19.

La jornada cerró con el encuentro entre Tucanas y Aztecas, que mantuvo la intensidad de principio a fin y requirió un set de desempate para conocer al vencedor. Aztecas logró recuperarse después de perder el segundo parcial y terminó adjudicándose el partido con parciales de 26-24, 19-25 y 15-10.

Con estos resultados la competencia continúa tomando forma en una de las ligas más tradicionales del Voleibol chiapaneco, donde cada fecha representa una valiosa oportunidad para sumar puntos y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación. La paridad mostrada en varios compromisos confirma el buen nivel que existe entre los equipos participantes, anticipando una segunda mitad de temporada llena de emociones y con encuentros cada vez más disputados.