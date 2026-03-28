Semana Deportiva con gran participación

En un ambiente lleno de entusiasmo, el Instituto Fray Víctor María Flores llevó a cabo con éxito su Semana Cultural y Deportiva, evento que reunió a alumnos, docentes y personal administrativo en una serie de actividades enfocadas en el desarrollo integral.

Durante varios días, la institución abrió espacios para destacar el talento en distintas áreas, comenzando con el programa cultural que permitió a los estudiantes mostrar sus habilidades artísticas y académicas. Las presentaciones de canto y poesía generaron momentos emotivos, en los que la sensibilidad de los participantes conectó con el público.

Asimismo, el concurso de oratoria sobresalió por el nivel de preparación de los alumnos, quienes abordaron temas actuales con argumentos sólidos, demostrando capacidad de análisis y dominio escénico. A esto se sumó el Spelling Bee, dinámica que puso a prueba el conocimiento del idioma inglés y la agilidad mental de los competidores.

Disciplinas

En el ámbito deportivo, la energía se vivió desde las primeras horas con una activación física masiva, reflejo del compromiso institucional por fomentar hábitos saludables. Posteriormente, las competencias de Atletismo ofrecieron pruebas de relevos, caminatas y carreras libres, en las que los estudiantes demostraron resistencia, velocidad y disciplina.

De igual forma, los deportes de conjunto como el Futbol y el Basquetbol brindaron encuentros intensos, caracterizados por el trabajo en equipo y la entrega en el terreno de juego. Cada partido evidenció la preparación de los alumnos y el espíritu competitivo que se vive dentro del plantel.

Autoridades del instituto destacaron que esta semana va más allá de las competencias, ya que busca fortalecer valores como el respeto, la disciplina y la unión de la comunidad educativa. Con estas actividades, el Instituto Fray Víctor María Flores reafirma su compromiso con una formación que equilibra lo académico, lo físico y lo emocional.