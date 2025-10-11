Semana seis de alto voltaje en la Uniflag

Electrizantes choques con puntos clave en disputa enmarcarán la sexta semana de los campeonatos Silver Mixto y Silver Femenil de la Liga Uniflag de Tocho Bandera. Las acciones se desarrollarán desde las 3 de la tarde en el campo de Ciudad Universitaria de la Unicach, en esta capital.

La jornada abrirá con dos partidos en simultáneo: en el más atractivo, South Crew —líder invicto del torneo femenil— enfrentará a la Unach, que viene de una buena actuación en semanas anteriores y tratará de poner en aprietos al conjunto más sólido de la competencia.

Al mismo tiempo, Fifteen Selected —segundo lugar de la tabla— se medirá con Dolphins Rookies, conjunto que aún no ha conseguido sumar triunfos y que buscará dar la sorpresa.

Para las 4 de la tarde habrá otros dos duelos: Dolphins Youth contra Unicach, y Mustangs frente a South Crew. Este último marcará el segundo compromiso del día para el conjunto de la “tripulación del sur”, que pondrá a prueba su condición física y su constancia ante unas Mustangs que necesitan sumar para seguir con aspiraciones de “playoffs”.

El cierre de la actividad será a las 5 de la tarde, cuando Pamboleras Jr. enfrente a las universitarias de la Unicach, que también tienen doble jornada.

Cerrada disputa en el mixto

A las 3 de la tarde, Mustangs White abrirá su participación enfrentando a Raptors, quinto lugar general, en un juego que promete ser uno de los más cerrados del día.

Más tarde, a las 4, Toxic se medirá con Dolphins Family Team (DFT), mientras que Diablitos tratará de mantenerse entre los punteros frente a Tucanes de la Enlef.

La jornada mixta cerrará con tres partidos a las 5 de la tarde. En el primero, la “familia delfín” volverá al campo para verse las caras con los “gym bros” de MG Team, que llegan en gran momento tras la victoria con la que le quitó el invicto a Mustangs White.

Al mismo tiempo, Amigajeros buscará sumar puntos ante Power Puff, en tanto que Mustangs Black intentará reafirmarse en lo más alto al medirse contra Águilas del IMSS.

Los Mustangs Black, Mustangs White, Diablitos y MG Team marchan prácticamente parejos en la clasificación de la categoría mixta, por lo que los resultados de esta fecha podrían modificar el panorama en la zona alta.