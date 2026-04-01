Semana tres destaca con duelos intensos

Una explosiva jornada, con acciones de alto nivel y muchas yardas recorridas se vivió en los campeonatos de las categorías peewee y potrillos de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas.

La acción comenzó en el estadio Samuel León Brindis con uno de los clásicos del deporte de las tacleadas en Chiapas, en el que Osos se impuso por “score” de 28-14 ante Borregos del Tec Chiapas.

En el mismo escenario, Pretorianos logró una victoria contundente de 44 puntos a 14 sobre Guerreros Tuxtla, destacando con una ofensiva efectiva que marcó diferencia desde los primeros minutos.

BSC y Guerreros se imponen

En la categoría potrillos, el partido más cerrado de la semana se vivió el sábado en el Deportivo Real del Bosque, donde Búhos de San Cristóbal de Las Casas (BSC) superó por espectacular 40-36 a Tuzas Real del Bosque, en un duelo de alta intensidad que se definió en los últimos momentos.

Nuevamente en el estadio Samuel León Brindis, Guerreros Tuxtla consiguió una destacada victoria de 14-6 sobre los Pretorianos, en un encuentro en el que la defensiva jugó un papel determinante.

Finalmente, la directiva de la OEFA Chiapas informó que el partido de Tuzas Real del Bosque contra Atlas, programado para disputarse en el Deportivo Real del Bosque, ha sido pospuesto.

La OEFA Chiapas continúa con una temporada que mantiene alto nivel competitivo y emociones en cada jornada, mientras los equipos siguen sumando puntos clave rumbo a la recta final de la fase regular.