Semifinal vibrante en la rama femenil

La Tercera Temporada de la Liga de Futbol 7 MX Chiapas Femenil entra en su fase más determinante con una serie semifinal que promete intensidad de principio a fin. Tijuana FC y UMA San José se enfrentarán en un duelo de poder a poder por el boleto a la gran final, en compromisos programados a ida y vuelta en la cancha de Ultra Sport.

El primer capítulo se disputará el sábado 21 a las 18:00 horas, mientras que el encuentro definitivo tendrá lugar el domingo 22 a las 19:00 horas, ambos en las instalaciones de Ultra Sport, donde se espera un ambiente encendido y gradas volcadas en apoyo a sus respectivas escuadras.

Tijuana FC llega con un esquema ofensivo dinámico, apostando por transiciones rápidas y presión alta desde la salida rival, características que le han permitido consolidarse como uno de los conjuntos más constantes del torneo. Por su parte, UMA San José destaca por su orden táctico, buen manejo de balón y efectividad frente al arco, elementos que la colocan como un adversario de alto riesgo.

En este tipo de series, la concentración defensiva y la correcta administración de los tiempos serán determinantes. La estrategia en la ida marcará la pauta para la vuelta, en la que cualquier error puede resultar definitivo en la lucha por el pase a la final.

El certamen, que se desarrolla bajo la organización de la Liga de Futbol 7 MX Chiapas, continúa consolidándose como una plataforma clave para el crecimiento del Futbol 7 Femenil en la entidad, brindando competencia constante y escenarios formales para el desarrollo deportivo.

La sede será Ultra Sport, recinto que ha albergado los encuentros más destacados de la temporada y que nuevamente será testigo de una serie que promete emociones, estrategia y goles. Con dos partidos por disputarse y un solo boleto disponible, la semifinal anticipa un enfrentamiento cerrado en el que la determinación y el trabajo colectivo definirán al equipo finalista.