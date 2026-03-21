Semifinales de ensueño en la Liga OMA

La emoción del Voleibol municipal alcanzará su punto más alto este sábado 21 de marzo, cuando se disputen las semifinales y finales del Campeonato de Copa 2025 C. Rosario Oralia Madariaga Torres, organizado por la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA), en la cancha C-1 de Caña Hueca.

Con una cartelera que reúne a los mejores equipos de la categoría femenil, la jornada promete encuentros de alto nivel competitivo, donde cada escuadra buscará instalarse en la gran final y posteriormente luchar por el título.

Las acciones comenzarán desde las 8:00 horas con el duelo entre Aztecas y Talos, correspondiente a la primera semifinal de la división de primera fuerza. Ambos conjuntos llegan con argumentos sólidos tras su desempeño en la fase regular, por lo que se espera un partido intenso desde el arranque.

Posteriormente, a las 9:00 horas, Secretaría de Educación se medirá con Gacelas en la segunda semifinal de esta misma categoría, en un choque que luce parejo por el estilo dinámico de dos sextetas que han demostrado gran coordinación y efectividad en la red.

El momento cumbre llegará a las 10:10 horas, cuando se dispute la gran final de primera fuerza femenil, enfrentando a los equipos ganadores de las semifinales en un juego que definirá a las campeonas del certamen.

Más adelante, a las 11:10 horas, ADN Voley y Panteras protagonizarán la semifinal de segunda fuerza, ampliando la actividad de una jornada que reúne talento en diferentes niveles competitivos y que fortalece el desarrollo del Voleibol en Tuxtla Gutiérrez.

Este torneo, respaldado por autoridades deportivas y asociaciones estatales, ha servido como una plataforma clave para impulsar el crecimiento del Voleibol local, brindando espacios organizados donde las jugadoras pueden demostrar su talento.

Además del aspecto deportivo, el evento fomenta la convivencia familiar en uno de los espacios más representativos de la ciudad, invitando a la afición a disfrutar partidos llenos de emoción, estrategia y entrega dentro de la cancha. Con todo listo, la Liga OMA se declara preparada para vivir una jornada decisiva en la que se coronará a las nuevas campeonas.