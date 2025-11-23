Semifinales listas en el Torneo Interno

El Torneo Interno Médica Mavel, celebrado en la Preparatoria Número 2 del Estado, vivió una de sus jornadas más emocionantes con el cierre de los cuartos de final. Entre duelos apretados, goles de gran calidad y un ambiente juvenil encendido en cada cancha, quedaron definidos los cuatro equipos que disputarán las semifinales del certamen.

En la cancha 3, Ñemas y Gran Malinis protagonizaron un partido vibrante, con ofensivas constantes. Gran Malinis logró imponerse por 5-4 gracias a su efectividad en el tramo final, asegurando el primer boleto a la siguiente fase.

De forma simultánea, en la cancha 2 se enfrentaron Kaos y Lomecan. Desde el arranque, este último tomó el control del encuentro con un Futbol ordenado y vertical, para conseguir un triunfo contundente de 5-1 que lo colocó entre los semifinalistas con autoridad.

En otro choque cargado de intensidad, Talacheros y Leones se midieron también en la cancha 2, dejando un marcador cerrado de 4-3. Los primeros aprovecharon errores puntuales de su rival y sostuvieron la ventaja en los últimos minutos, para avanzar.

El último pase quedó en manos de Brazzers, que superó a Lomecanes en un partido de ida y vuelta que terminó en 6-5. Brazzers mostró determinación en el cierre y consiguió instalarse en la antesala de la final.

Con estos resultados las semifinales quedaron definidas. Brazzers se enfrentará a Kaos en un juego en el que ambos buscarán imponer su ritmo desde el primer minuto. Por el otro lado, Gran Malinis chocará con Lomecan en un duelo que promete equilibrio y una disputa cerrada por el control del balón.

La comunidad estudiantil ya espera con entusiasmo los dos encuentros que decidirán a los finalistas del Torneo Interno Médica Mavel, una competencia que continúa creciendo en nivel y expectativa dentro de la Preparatoria 2.