Séptima victoria para refrendar el liderato

Lechuzas UPGCH continúa imparable y sumó su séptima victoria en fila al imponerse frente al Antequera FC por 2 goles a 0, en duelo celebrado en la cancha del Deportivo Ramos de Oaxaca. De esta manera los universitarios garantizaron mantenerse por tercera semana consecutiva como líderes nacionales en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP.

Los chiapanecos sorprendieron al cuadro de casa con el 1-0 a los 14 minutos de su capitán, Daniel Cruz López, quien ganó un balón por lo alto a la defensa, para entrar al área y burlar al portero, y finalmente resolver con frialdad para inaugurar el marcador. Este fue, por cierto, el noveno gol para el originario de Jiquipilas.

Sobre el final de la primera parte, la escuadra local intentó anotar y puso un aviso en tiro libre que atajó el guardameta Ángel Barrios, quien pocos minutos después resolvió otra acción para mantener su récord de imbatibilidad en cero goles, lo que consolida al club también como la mejor defensa de entre 240 equipos en competencia en esta división.

Definió en el segundo

Para la parte complementaria, Lechuzas anotó el 2-0 al minuto 53, gracias a una acción a balón parado en la que Francisco Medina Liévano cabeceó para mandar la pelota al fondo.

El cuadro dirigido por Víctor León Ramírez y Carlos “Cuba” Ruiz manejó el resto del encuentro hasta el silbatazo final para lograr su victoria número siete de la campaña y llegar a 21 puntos que lo reafirman como líder nacional de la Liga TDP.

El siguiente compromiso para Lechuzas UPGCH será el viernes 31 de octubre recibiendo a Dragones de Oaxaca en el estadio Flor de Sospó.