Será un evento espectacular: Daniel Romero

Chiapas volverá a convertirse en epicentro de las Artes Marciales con el VI Nacional FMWKF Chiapas, competencia que se desarrollará del 15 al 17 de mayo en el Polyforum Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, y que reunirá a exponentes de diferentes estados del país.

Con el objetivo de compartir detalles sobre este importante evento, arribaron al estudio de TVO Cuarto Poder Daniel Romero y Circe Hernández, entrenadores e integrantes de la asociación organizadora, quienes hablaron acerca de la magnitud que tendrá el campeonato y la expectativa que existe entre atletas y aficionados.

Durante la charla destacaron que se contará con la presencia de destacados competidores nacionales en diferentes modalidades del Wushu Kung Fu, disciplina que en los últimos años ha tenido un importante crecimiento dentro y fuera de Chiapas.

Daniel Romero señaló que este certamen representa una gran oportunidad para seguir impulsando el nivel competitivo de los deportistas chiapanecos y proyectar al estado como un referente de las artes marciales en México.

“Será un evento espectacular, con mucho talento y un gran nivel competitivo. Queremos que la gente viva la experiencia del Wushu Kung Fu de cerca”, expresó el entrenador.

Planeación

Por su parte, Circe Hernández resaltó el esfuerzo organizativo que existe detrás de este torneo y aseguró que los asistentes podrán disfrutar una competencia llena de intensidad, disciplina y espectáculo.

“Estamos preparando algo muy especial para todos los participantes y para el público. Chiapas demostrará nuevamente que puede albergar grandes eventos deportivos”, comentó.

Los entrenadores también explicaron que durante los tres días de actividades habrá participación de atletas infantiles, juveniles y adultos, quienes buscarán colocarse entre los mejores del país en distintas pruebas y modalidades.

Además del aspecto competitivo, el Nacional FMWKF 2026 servirá para fortalecer la convivencia entre asociaciones y promover la práctica del Wushu Kung Fu entre las nuevas generaciones, consolidando el crecimiento de esta disciplina en territorio chiapaneco.