Serenidad, poder e inspiración en el Karate

Cumpliendo sueños y alcanzando metas con golpes y patadas, André Adolfo Vázquez Méndez se destaca como uno de los máximos exponentes juveniles del Karate Do en Chiapas.

El alumno del Dojo Universitario y estudiante del Cobach 13 compartió con “Cuarto Poder” su presente y futuro en esta disciplina, que en empezó a practicar a los 5 años de edad para moderar su carácter inquieto, pero que hoy en día —luego de 13 años— lo ha proyectado a las más altas esferas, ya que en julio de este año contenderá en el Mundial de Karate Do, en Monterrey, Nuevo León.

André, ¿cómo fueron tus inicios en el Karate?

Yo empecé a practicarlo porque de chiquito era un niño muy hiperactivo. Le recomendaron a mis papás un arte marcial, un deporte de contacto. Inicié con el sensei (Rigoberto) Mellin; por diversos problemas de él, ya no me pudo seguir dando clases y fue que me recomendó con el profe Gilberto (Hernández). Llegué a los ocho años y aquí me quedé. He formado una bonita familia con el sensei y con los demás atletas. Ha sido algo muy bonito para mí.

¿Qué es lo que más te gusta de practicar Karate?

Lo que más me gusta es competir y la sensación de ganar. El poder ser una inspiración para los demás niños, y más que nada para mi hermano.

¿Qué opina tu familia de que hayas llevado la práctica a este nivel competitivo?

Cuando inicié con el sensei Mellin participaba generalmente en kata (formas); hasta los 15 años me la pasé así. Hice también Kumite, pero no lo tomaban tan en serio porque tenía miedo de pegar y de que me pegaran, pero el profesor Gilberto me alentó, me apoyó y afortunadamente él me ha formado, me ha ido quitando ese miedo, y mis papás no están en contra porque saben que no soy una persona que busca problemas.

Entonces es algo bueno, porque también me ayuda en mi salud, me ayuda en la escuela, en cómo soy con mis papás, en la educación que tengo, porque el Karate me ha enseñado muchos valores.

De todas las Artes Marciales que existen, ¿que destacarías en especial del Karate?

Que se trata de un estilo de vida. No te enseña a pegar a la gente; más bien te enseña a evitar los problemas, a llevar un estilo de vida correcto y saludable, a que seas una persona tranquila, pacifista, pero también te enseña a defenderte. Te da valores, principios y la familia que haces acá.

Pero en la práctica el Karate es un deporte que por lo general es de mucha iniciativa, de ir al ataque en los combates…

En realidad hay dos modalidades en el Karate: la kata y el kumite. He practicado las dos, pero ahora me he enfocado más en el kumite, que es el combate, y sí puede sonar un poco contradictorio que te enseña a ser pacifista y en el combate te pegas fuerte, pero es una competencia, lo que pasa en el tatami se queda ahí.

He hecho muchas amistades con quienes me he enfrentado en nacionales. Eso es lo que te enseña el Karate: no tomarte las cosas personales, dejar fluir, ser pacifista.

De todo este tiempo que has practicado, ¿cuáles son los logros que más resaltas?

El año pasado y este quedé campeón estatal de los Juegos Conade en Chiapas; fui a los macrorregionales y quedé subcampeón, y ahora mi clasificación al mundial, que fue al quedar en segundo lugar en la Femeka, que es la Federación Mexicana de Karate Do.

¿Por qué recomendarías a más niños y jóvenes practicar tu deporte?

Lo recomendaría porque la comunidad aquí es muy apegada, muy unida y es un bonito deporte. No te enseña a ser agresivo, te enseña a ser calmado; valores que practicamos día con día.