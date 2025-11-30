Sesión Fire Run reúne a 50 atletas

La mañana del sábado, el parque Joyyo Mayu se transformó en un punto de alto rendimiento con la Sesión Fire Run, actividad organizada por Sparta Training como preparación para la competencia del mismo nombre que se celebrará en los primeros días de diciembre. El entrenamiento convocó a cerca de 50 atletas que buscaban perfeccionar su técnica, elevar su condición física y fortalecer su disciplina antes de enfrentar el reto que se aproxima.

La acción comenzó desde temprana hora, cuando los corredores empezaron a reunirse en la explanada principal del parque. Bajo una dinámica de Entrenamiento Funcional, el “staff” dispuso diferentes estaciones con cuerdas, ligas, pesas, cajones y balones de potencia, herramientas que permitieron trabajar potencia, velocidad, coordinación y resistencia.

La sesión fue diseñada para simular esfuerzos similares a los que enfrentarán durante la competencia, incorporando “sprints” cortos, tramos de arrastre y secuencias de alta intensidad.

Invitado

La presencia del entrenador René Ibarra fue uno de los puntos más destacados de la jornada. El “coach”, con amplia trayectoria en preparación atlética, se encargó de guiar cada bloque con explicaciones claras y correcciones técnicas oportunas.

Su intervención permitió que los asistentes lograran una ejecución más eficiente en cada movimiento, además de mantener la motivación en los momentos más exigentes. Ibarra utilizó ejemplos prácticos, mostró posturas adecuadas y enfatizó la importancia de la respiración en esfuerzos prolongados, lo que dejó una impresión positiva entre los participantes.

Stanlin Valdez, director de Sparta Training, valoró el esfuerzo colectivo y destacó que esta sesión no solo se enfocó en mejorar el rendimiento físico, sino también unir a la comunidad deportiva. “Lo que buscamos es que cada atleta llegue con seguridad a la carrera Fire Run. Esta preparación es clave porque nos permite corregir fallas, reforzar la técnica y crear una mentalidad fuerte. La respuesta de la gente fue excelente y eso nos motiva a seguir creciendo”, expresó el directivo al término del evento.

La Sesión Fire Run logró generar un ambiente dinámico, intenso y al mismo tiempo formativo. Todos demostraron compromiso en cada circuito, completando repeticiones con precisión y manteniendo un ritmo que exigía concentración constante. El equipo organizador aseguró hidratación, zonas de sombra y apoyo en todo momento, lo que permitió desarrollar la actividad con fluidez y sin contratiempos.

Próximo reto

Con este entrenamiento, Sparta Training da un paso firme rumbo a la competencia que se vivirá en la playa, donde se espera un recorrido desafiante y lleno de adrenalina. Para los asistentes, la sesión no solo representó un avance en su preparación, sino una oportunidad para convivir, aprender y sentirse parte de un proyecto que busca impulsar el Atletismo recreativo y competitivo en la capital chiapaneca.