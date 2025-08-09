Sextetas van por la victoria

Este sábado se vivirá una jornada llena de emociones en Caña Hueca, donde la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez celebrará la quinta fecha del Torneo de Copa Medinleyco 2025. La competencia promete mantener en alto el nivel de juego y brindar momentos de gran intensidad para los aficionados del “deporte ráfaga”.

La actividad arrancará a las 9:00 horas con el encuentro que protagonizarán dos escuadras que tratarán de afianzar su paso en la tabla general. El partido inaugural enfrenta a Secretaría de Educación y Gacelas, los cuales han mostrado un gran desempeño y que llegarán con la intención de sumar puntos vitales para seguir en la pelea por avanzar a las siguientes fases del torneo.

A las 10:00 horas, Amazonas se medirá con Místico B en un duelo en el que la rapidez y la táctica serán piezas clave para el éxito. Amazonas, con su estilo agresivo y dinámico, intentará imponer su ritmo, mientras que Místico B buscará controlar los tiempos y aprovechar cada oportunidad para sorprender.

La jornada continuará con el choque entre Transportes y Scorpion, programado para las 11:00 horas. Transportes, conocido por su resistencia física y su cohesión como equipo, se verá las caras con Scorpion, escuadra que ha mostrado solidez en defensa y habilidad para el contraataque, ingredientes que harán de este un enfrentamiento muy parejo y emocionante.

A partir del mediodía, Amazonas tomará de nuevo la cancha para medir fuerzas con ADN Voley, en un partido que seguramente se definirá por detalles y por la precisión en los remates y bloqueos. Posteriormente, a las 13:00 horas, Transportes y ADN Voley volverán a enfrentarse, en la que será una oportunidad para que ambos cuadros corrijan errores y busquen imponer su estrategia para conseguir valiosos puntos.

Finalmente, a las 14:00 horas, Guerreras y Siete cerrarán con un encuentro que promete mucha intensidad y despliegue físico. Guerreras, con su estilo agresivo en la red, intentará dominar el duelo aéreo, mientras que Siete tratará de aprovechar su juego colectivo para desestabilizar a sus rivales.

El Torneo de Copa Medinleyco 2025 ha logrado consolidarse como uno de los eventos más importantes del calendario local, impulsando la participación de equipos de diferentes sectores y fomentando el crecimiento del Voleibol en la región. La fecha 5, además, es fundamental para que los conjuntos comiencen a definir sus aspiraciones rumbo a las fases decisivas.

Con la calidad demostrada hasta ahora, la jornada sabatina se perfila para ser un día en el que cada set y cada punto serán disputados con entrega y pasión por el deporte. La afición podrá disfrutar desde temprano un ambiente competitivo que resalta la camaradería y el talento de los jugadores.