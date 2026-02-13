SFN regresa a Chiapas con pelea de alto voltaje

A través de sus redes sociales, la liga profesional de Artes Marciales Mixtas Supreme Fight Night (SFN) confirmó su regreso a Chiapas para abril de 2026, con una de las peleas más esperadas por la afición: la revancha entre Ángel “Pashá” Rodríguez y Andrés “Turco” Farrera, quienes disputarán de nuevo el cinturón peso pluma en la función denominada “SFN11”.

El anuncio marca el retorno de la liga chiapaneca a casa, luego de su proceso de expansión por distintas plazas del país en los años recientes. La narrativa de esta batalla ha sido comparada con la mitología maya, específicamente con el enfrentamiento simbólico entre Kinich Ahau e Itzamná por el equilibrio del mundo.

De un lado estará “Pashá”, el guerrero experimentado, y del otro, “El Turco”, la juventud que quiere conquistar. Experiencia contra ímpetu, madurez contra fuego competitivo, en un choque que promete intensidad y que volverá a colocar a Chiapas en el centro de las Artes Marciales Mixtas en el país, de acuerdo con la promotora.

Cabe recordar que hace un año Farrera perdió sorpresivamente ante el quintanarroense Rodríguez, en el combate coestelar por el título de las 145 libras (peso pluma). El contendiente nacido en Tuxtla Gutiérrez y representante de la academia Samurai FC no pudo superar al impredecible “Pashá”, en la función presentada en el Complejo Deportivo de Artes Marciales (CDAM) de Guadalajara, Jalisco.

Nadie esperaba que su adversario lo derrotara por la vía del nocaut apenas en el primer asalto de la pelea pactada a cinco episodios; un nocaut que se dio además con una espectacular patada giratoria directa a la sien y el mentón, misma que mandó a la lona al chiapaneco, quien todavía recibió un golpe de “martillo” por parte de su rival antes de que la réferi pudiera intervenir para dar por terminada la batalla, cuando apenas había transcurrido un minuto y 15 segundos.

Vuelven a su tierra

La promotora que encabeza Artemio Montesinos retoma así el escenario que la vio consolidarse tras exitosas funciones en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Villahermosa, Tabasco, además de sus recientes incursiones en Guadalajara y León.

Con tres años de trayectoria, SFN busca reafirmarse como plataforma de proyección para peleadores del sureste y de todo México, posicionando la región en la élite de las MMA latinoamericanas.