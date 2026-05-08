Shakira presenta adelanto de canción para el Mundial

La cantante colombiana Shakira compartió en redes sociales un adelanto de la nueva canción titulada “Dai Dai”, con la colaboración del cantante nigeriano Burna Boy, se estrenará oficialmente el próximo 14 de mayo.

Esta no es la primera vez que la artista nacida en Barranquilla interpreta una canción para una competición futbolística: En Brasil 2014, Shakira hizo “La La La”, una versión especial junto a Carlinhos Brown. En Sudáfrica 2010 interpretó “Waka Waka (Esto es Africa)”, tal vez el himno más popular, interpretado junto a Freshlyground. Y en Alemania 2006 hizo “Hips Don’t Lie (Bamboo Mix), junto a Wyclef Jean en la ceremonia de clausura.