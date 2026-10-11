Shamrock Racing buscará protagonismo

El equipo chihuahuense Shamrock Racing se prepara para disputar la octava fecha de la Súper Copa Roshfrans 2026, que se celebra este domingo en el autódromo Monterrey, en Nuevo León, escenario de la ronda semifinal de una temporada en la que la escudería ha mostrado avances importantes dentro de la categoría Gran Turismo México (GTM) Pro 1.

Rogelio Pérez estará nuevamente al volante del auto número 3, patrocinado por PPG, SEM Products, Four Leaf, Grupo Surtidora, Grupo Anbec y SAPISA, con el objetivo de conseguir resultados positivos en la recta final del campeonato.

El piloto chihuahuense enfrentará el desafío de competir en el trazado regiomontano de 3 mil 250 metros de longitud, donde buscará aprovechar la experiencia acumulada durante su primera campaña con Shamrock Racing en esta exigente categoría.

La primera carrera está programada para el domingo a las 9:45 horas, con una duración de 40 minutos, mientras que el segundo heat arrancará a las 13:35 horas, completando el programa competitivo de GTM Pro 1.

Shamrock Racing tratará de consolidar su progreso y mantenerse competitivo ante los principales protagonistas del serial, en una fecha decisiva rumbo al cierre de la Súper Copa Roshfrans 2026, que muy pronto conocerá a su campeón absoluto.