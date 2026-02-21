Shamrock Racing con alineación lista

El reloj está en cuenta regresiva para el inicio de la Súper Copa Roshfrans en su temporada 2026, reportándose totalmente listo el equipo chihuahuense Shamrock Racing, que cruzará toda la República Mexicana para afrontar este primer compromiso en el autódromo de Yucatán el domingo.

El 2026 marca un nuevo reto para la escudería bicampeona de la división Pro 2 de la categoría GTM, que ahora ha tomado un nuevo rumbo al saltar a los Pro 1, buscando llevar a buen puerto al auto 3 de PPG, SEM, Four Leaf y Grupo Surtidora, que estará en manos de su piloto Rogelio Pérez.

“Lo que se viene para nosotros en esta temporada es muy retador. Vamos a subir a la categoría Pro 1, luego de afianzarnos los dos años anteriores como los campeones de la división Pro 2, lo que en definitiva no será sencillo, pero en el equipo somos conscientes del potencial que tenemos para afrontarlo”, dijo el piloto de Chihuahua.

Para este primer paso, Keko y el Shamrock Racing deberán volver a un sitio en donde las cosas se les han dado de estupenda forma y donde se firmó su título del 2024, Yucatán.

“Yucatán tiene una pista que nos viene muy bien; es un lugar que conocemos y nos permitirá desarrollar nuestro plan de trabajo de la mejor forma posible. Así que solo queda esperar al fin de semana para darlo todo y tener el mejor inicio posible en este 2026”, añadió Pérez.

Vences los refuerza

Además, la alineación tendrá a un experimentado piloto que ha dejado en claro toda su calidad en las pistas mexicanas. Se trata de Irwin Vences, quien tendrá la encomienda de defender los colores del equipo con sede en Chihuahua, algo que ya ha hecho con anterioridad, y este 2026 tratará de llegar hasta lo más alto del podio de los Pro 1.