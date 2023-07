Shamrock Racing destaca nuevo podio en Súper Copa

El Shamrock Racing consiguió un nuevo podio de la categoría Gran Turismo México (GTM) Pro 2, en la quinta fecha de la Súper Copa 2023, en la que además se dio el debut de Gustavo Pérez, en un duro compromiso que tuvo como sede el autódromo de Querétaro.

El equipo chihuahuense presentó una dupla formada por Juan Diego Hernández y Gustavo Pérez, quien tomó el lugar de Rogelio “Keko” Pérez por esta ocasión. A bordo del auto número 3 salieron desde la “pole” conseguida durante la clasificación, teniendo una carrera complicada que les otorgó el cuarto sitio al término de los 50 minutos de duración.

En la segunda competencia lograron un ritmo interesante que les otorgó el tercer sitio de los Pro 2, subiendo de esta forma al peleado podio queretano ante una afición que realizó estupenda entrada en las tribunas.

“Sin duda, me siento muy contento con el trabajo realizado. No era sencillo con tan poco tiempo para probar un auto tan rápido, y creo que me logré acoplar para poder hacer un par de carreras limpias”, afirmó Gustavo Pérez. “Al final el podio es algo increíble. Poder estar entre los tres primeros representa algo importantísimo para mí en mi carrera. Además, me voy tranquilo porque entrego un auto limpio y listo para la siguiente carrera”.

Ahora el Shamrock Racing se prepara para tomar el siguiente compromiso, el próximo 6 de agosto, cuando la Súper Copa celebre su sexta fecha de la temporada 2023, con el Óvalo Aguascalientes México como escenario.