Sheinbaum donará boleto de inauguración

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la inauguración de la Copa del Mundial FIFA 2026 la verá desde el Zócalo de la Ciudad de México. En su conferencia mañanera de ese martes 25 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum dijo que habrá una dinámica para regalar su boleto del evento en el estadio Azteca, en junio del próximo año, a una niña.

“Ya vamos a ver cómo, todavía no tengo definida (la dinámica) para que vayan a la inauguración del mundial, lo vamos a ver nosotros desde aquí, desde el Zócalo”, dijo la Mandataria federal.

Recientemente, la presidenta reiteró que cederá su pase de la apertura del mundial a una niña mexicana, con el objetivo de inspirar a las nuevas generaciones y fomentar los sueños en torno al deporte.

“Ese boleto que me dieron, el 001, se lo voy a regalar a una niña, a una joven que no tiene la oportunidad de ir a ver la inauguración y que sea amante del Futbol, para que pueda soñar con el Futbol”, declaró la mandataria en la presentación de las actividades del mundial el pasado 10 de noviembre.