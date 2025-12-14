Shikaras cierra el año con nuevo título

Con una cosecha total de 77 medallas, el club Shikaras se quedó con el título absoluto del Open de Velocidad de Chiapas 2025, organizado por la Asociación de Patinaje sobre Ruedas de Chiapas. El patinódromo del Instituto del Deporte y el parque recreativo Caña Hueca fueron las sedes del certamen avalado por la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas, A. C.

Para esta edición se contó con un nivel alto al contar con la asistencia de 130 atletas no solo de Chiapas, sino también de los estados de Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca y Michoacán, quienes dieron realce a la tradicional competencia.

Las acciones se desarrollaron en las categorías micro, mini, infantil, juvenil menor, juvenil mayor y única, además de dar oportunidad a los nuevos talentos de mostrarse, en categorías como la micro y biberones.

Las pruebas de pista fueron desde los 50 metros simultáneos, 300 metros “sprint” largo y hasta los 5 mil metros puntos, mientras que las de ruta tomaron en cuenta a partir del mil 200 metros salida masiva, hasta los 10 kilómetros por puntos.

Shikaras arrasa enel medallero

El equipo capitalino de Shikaras finalizó el torneo con el mayor número de medallas, pero la diferencia más notoria fue en la cosecha de las preseas de oro, logrando un total de 40, además de 22 de plata y 15 de bronce.

Abrieron fuerte su participación con primeros lugares atletas como Fernando Gutiérrez Arreola (en la categoría micro), Mateo Ruiz Trejo (biberones), Ingrid Hernández, Isaac Trinidad Madrigal (iniciación A), Danna Ruiz Trejo, Matías García (iniciación B), Julián Gómez Vidal (infantil) y Fátima Rojas (juvenil mayor).

En la segunda posición se colocó el equipo tuxtleco de Cuba Training, que acumuló 22 preseas doradas, además de 32 de plata y 19 de bronce, en tanto que la sorpresa en el podio definitivo fue Jaguares de Cancún, que se colocó en tercero con 10 oros, 17 platas y 6 bronces.

En las posiciones de la cuarta a la decimotercera se ubicaron los equipos Little Rollers, Tonalá, Correcaminos, Rolling Arrow, Tabasco, Quintana Roo, Roller Zone, Little Lions Oaxaca, Correcaminos Pujiltic y Team Fast Michoacán.