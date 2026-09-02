Shotokan evalúa avances y detecta talentos

La Asociación Shotokan Karate Do Chiapas llevó a cabo la evaluación correspondiente al segundo bimestre de su programa de promoción y desarrollo, con la participación de 50 karatecas de diferentes niveles. El examen se efectuó en las instalaciones del dojo Universitario de Tuxtla Gutiérrez.

Aspirantes provenientes de las escuelas Issste, Indeporte y el propio Dojo Universitario buscaron avanzar de cinta y grado. Participaron alumnos de cintas blancas, amarillas, naranjas, verdes, moradas y cafés, quienes fueron evaluados en fundamentos técnicos como golpes, patadas, defensa personal, ataques y contraataques, en un ambiente marcado por la disciplina, el protocolo y el respeto característicos de esta disciplina.

Evaluación técnica

Gilberto Hernández Maza, cinta negra 5º Dan y director técnico de la Asociación Shotokan Karate Do Chiapas-México, explicó que estas pruebas permiten medir los conocimientos adquiridos en cada ciclo de preparación, pero también observar la respuesta de los practicantes ante situaciones de presión.

“Al hacerle la evaluación, el cuerpo siempre se pone nervioso, se estresa. Entonces, lo que tratamos de hacer es que los alumnos sepan manejar ese estrés, lo transformen en algo positivo, sepan desenvolverse y salir adelante, salir bien”, subrayó.

Añadió que ejercicios de este tipo exigen concentración y capacidad para ejecutar correctamente las técnicas aprendidas, además de permitir a los instructores conocer el nivel real alcanzado por cada artemarcialista.

“Por eso son importantes los exámenes, para ir viendo el nivel que tienen y también por si el día de mañana quieren participar en eventos como las Olimpiadas Nacionales, donde ya participan grados de cintas cafés y cintas negras, pues entonces es importante avanzar de grado”, destacó.

Desempeño sobresaliente

Al concluir la jornada, la asociación distinguió a seis alumnos por la calidad de su examen, constancia en los entrenamientos y desempeño técnico durante las pruebas.

Estos fueron Daniel Ortega García, Rodrigo Emiliano Corzo Ávila, Ivana María Pérez Coutiño, Monserrath Mateo Chávez, Emiliano Farid Hernández Gutiérrez y Gustavo Avendaño Palomino.

Hernández Maza aclaró que el reconocimiento no significa que el resto de los participantes haya tenido un resultado negativo, sino que deberán continuar perfeccionando diferentes aspectos de su preparación.

“Los demás, no quiere decir que hayan reprobado; hicieron un buen examen, pero les falta pulir más sus movimientos, demostrar más espíritu, y es importante que cada día vayan mejorando su nivel técnico”, aclaró.

De igual forma, en esta misma actividad se entregó a Ximena Tello Aguilar el certificado de cinta negra primer Dan, documento proveniente de Okinawa, Japón, correspondiente a la evaluación aplicada en 2025.