Siete chiapanecos en selección grupo 2

Con el objetivo de poner el nombre del grupo 2 de la Liga TDP en lo más alto, siete futbolistas chiapanecos fueron convocados por la selección regional que disputará el Torneo del Sol 2026, a celebrarse del 8 al 10 de enero en Toluca, Estado de México.

Destacan las escuadras del Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) y Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) como las que más aportan, con dos jugadores cada una.

Luis Esponda Chacón, con 17 años de edad, ha sobresalido por su liderazgo con Chifut en la primera vuelta de la Temporada 2025-2026, en la que suma 1035 minutos en 13 partidos disputados. Por su parte, Brayan Arturo Álvarez Ruiz, de 18 años de edad, fue el único delantero chiapaneco que entró en la convocatoria, contando al momento con 6 goles anotados en 747 minutos hasta el momento, participando en nueve juegos como titular y seis de cambio con Chifut.

Lechuzas, con dos laterales

El representativo de la Pablo Guardado aporta a dos defensas que se desempeñan por igual en la lateral izquierda. Destaca Diego Escobar Andrade, quien a sus 17 años es un inamovible del superlíder del grupo 2, con 15 partidos como titular, sumando 1282 minutos y un gol, además de estar presente también en tres juegos de la Copa Promesas, dos como titular y uno de cambio, sumando 149 minutos.

Por su parte, Óscar Domínguez Molina, de 17 años de edad, ha tenido participación en nueve encuentros de liga —entrando en todos de cambio— para un acumulado de 79 minutos, luego de disputar dos duelos de la Copa Promesas MX, en los que acumuló 102 minutos en el terreno de juego.

Más chiapanecos

Entre los jugadores a seguir de este representativo figura también Antonio de Jesús Fuentes Trujillo, de los Huracanes de Arriaga, medio ofensivo de 18 años de edad que cuenta con 14 partidos, sumando 4 goles en 967 minutos en la cancha.

Por su parte, de Pijijiapan FC fue llamado el también volante Kevin David Vázquez Hernández, también de 18 años de edad, con participación en 13 duelos, anotando dos goles y acumulando mil 123 minutos. Y Tapachula FC aporta al mediocampista Francisco Jafet Chirino Ovalle, quien a sus 18 años suma tres encuentros disputados.

Resto del plantel

Los otros jugadores requeridos por la selección regional son los porteros Misael Pérez Quevedo (Felinos 48 de Tabasco) y Santiago Ruelas Castañeda (Alebrijes de Oaxaca).

Además de Ángel Giovanny Quiroga de los Santos (Antequera FC), Carlos Arturo Cerino Morales (Deportivo Napoli de Tabasco), Ramstein Andrés Callejas Que (Cruz Azul Lagunas), Giovani García García (Deportivo Napoli), Elí Bernardo Trujillo (Dragones de Oaxaca), Javier Córdova Balderas (Cruz Azul Lagunas), Alexander Cruz Solís (Dragones de Oaxaca), Iván Said Oyosa Mijangos (Felinos 48) y Cristian Joshua Cabrera Rueda (Antequera FC).