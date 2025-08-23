Siete clubes de Chiapas para el nuevo ciclo

Siete clubes chiapanecos participarán en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP, que tendrá su patada inicial el próximo 5 de septiembre. Destaca la presencia de dos nuevas franquicias para las ciudad de Tuxtla Gutiérrez y Arriaga, además del fin del proyecto de Estudiantes del Cobach, que no continuará en la división, luego de una gran campaña en la que se quedó muy cerca de lograr el ascenso.

Clubes en la capital

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut), Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) y Pavones ADMC son los tres equipos que jugarán en la capital chiapaneca.

Los primeros dos seguirán siendo inquilinos del estadio Flor de Sospó. Sin embargo, en el caso de los últimos sobresale que pidieron cambio de horario, por lo que ya no disputarán sus encuentros de local los sábados; a partir de esta campaña estarán jugando los días viernes a las 3 de la tarde.

Chifut se mantiene con horario y día habituales; es decir, los domingos a las 3:30 de la tarde. En cuento al nuevo club, Pavones ADMC, sus partidos serán en Ciudad Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Comitán, Costa y Soconusco

Para la zona Costa de Chiapas, el cuadro de Huracanes jugará sus encuentros en la Unidad Deportiva de Arriaga todos los domingos a las 3 de la tarde, mientras que Pijijiapan FC conseva su horario de los sábados, a las 16:00 horas, en la Unidad Deportiva del mismo municipio.

Por su parte, Tapachula FC continuará jugando los domingos por la tarde (18:00 horas), en el estadio Olímpico de la Perla del Soconusco.

UDS FC fue la otra escuadra que cambio los días de partido en casa, que antes eran los sábados a las 14:30 horas; ahora tendrá sus duelos de local los días viernes a las 15:00 horas, en la cancha del Centro de Formación UDS.

Los rivales

El grupo 2 no solo estará integrado por equipos chiapanecos, ya que además estarán compartiendo el sector con las franquicias de Academia Dragones FC, Antequera FC, Dragones FC, Alebrijes de Oaxaca, Cruz Azul Lagunas, Chapulineros de Oaxaca, Deportivo Nápoli (Artesanos Bajos de Chila), Universidad Euroamericana y Felinos 48.

¿Más pases a Liguilla?

En el torneo anterior el grupo 2 repartió cuatro pases directos a la ronda de Liguilla. En esta ocasión, por el alto nivel competitivo que ha demostrado en años recientes y el aumento en el número de clubes la Liga TDP, podría incrementarse a cinco el número de boletos para la “fiesta grande”.