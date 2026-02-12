Sigue en lo más alto el vuelo universitario

El representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) refrendó por una semana más su calidad de superlíder del grupo 2 de la Liga TDP con 48 puntos (cuatro por delante del segundo lugar, Cruz Azul Lagunas) y una diferencia favorable de +49, que es también la más alta de su sector.

Los universitarios ya superaron por amplio margen el rendimiento de la campaña anterior, que fue de apenas 30 unidades, pero ahora se plantean una meta más alta: imponer un nuevo récord de puntos para una franquicia chiapaneca.

Realidad y proyección

Lechuzas cuenta al momento con 15 victorias, 2 empates y un solo descalabro, números que lo tienen en el Top 10 nacional de entre 240 franquicias en todo el país.

Caminan firmemente hacia la Liguilla por el ascenso y además en la tendencia de hacer historia, pues están a 12 puntos de igualar la mayor producción para un equipo de Chiapas, los 60 consiguieron los Estudiantes del Cobach, en la Temporada 2024-2025.

Ante este panorama, Miguel Ángel Casanova, director deportivo de Lechuzas UPGCH, aclaró que la aspiración va más allá de igualar el rendimiento de los cobachenses, pues si Lechuzas logró sumar 40 puntos en la primera vuelta de la actual campaña, el objetivo es al menos igualar esta cifra para la segunda fase; es decir, llegar hasta los 80 puntos de ser posible.

Fortalezas en el campo

Las aves de la sabiduría se han distinguido por el equilibrio entre un ataque efectivo y una defensa que se presenta cada partido como una muralla. Lechuzas UPGCH es el primer lugar nacional en el rubro de las mejores defensivas, con apenas 3 goles permitidos, liderados por el guardameta Ángel Barrios con 16 porterías en cero.

Al ataque, cuentan con una suma 52 goles, producto del juego propositivo que practican tanto de local como fuera de casa y que tiene como punta de lanza al goleador y capitán del equipo, Daniel Cruz López, con 21 tantos, mismos que lo colocan como el máximo romperredes del grupo 2 y en el Top 10 de artilleros a nivel nacional.

Sin embargo, las estadísticas quedarán por ahora de lado, pues el cuadro universitario se enfoca en afrontar una fase demandante del calendario, con una crucial fecha doble con la visita a Felinos 48 de Tabasco de este sábado 14 de febrero, en el marco de la jornada 20.

Luego, el martes 17, regresan al estadio Flor de Sospó para medirse con Universidad Euroamericana (fecha 21), y apenas tres días después tendrá la expedición a Comitán de Domínguez para visitar a UDS (fecha 21), el viernes 20 de febrero.