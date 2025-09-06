Sigue Razo entre los tres mejores pilotos

Pese a su abandono en la más reciente competencia en el Súper Óvalo Potosino, el volante capitalino Xavi Razo está ubicado en el tercer lugar del estado del campeonato de pilotos de Nascar México Series con 357 unidades.

En cambio, el conductor del auto marcado con el número 7 se encuentra en el noveno casillero de la decena de exponentes que avanzaron a los “playoffs”, tras la primera ronda, con mil 28 puntos.

El integrante de la escudería Prime Sports Racing Team logró su pase a la definición del campeonato al ganar la bandera a cuadros de la tercera y cuarta fecha en Puebla y Aguascalientes, de manera respectiva.

Además de los triunfos referidos, Razo subió al podio en el puesto de escolta en la segunda visita del año a Puebla, correspondiente a la jornada nueve del calendario, y en la competencia inaugural en San Luis Potosí. El monarca de la temporada regular en 2024 también alcanzó, en marzo pasado, el tercer lugar en Súper Óvalo Chiapas.

Desafortunadamente, Xavi sufrió una falla en su auto durante el desarrollo de la décima fecha en San Luis Potosí que lo privó de iniciar con éxito los “playoffs” de la categoría, por lo que tendrá que trabajar y buscar un podio en la próxima para mejorar por mucho el noveno puesto de los contendientes al título.

Razo intentará librar el primer corte de tres de los 10 pilotos que avanzaron a los “playoffs”, el cual se dará después de la undécima parada del serial en el autódromo de Querétaro, el próximo 21 de septiembre.