Simojovel FC, listo para un nuevo reto

El amor por el Futbol y las raíces de un pueblo fueron el punto de partida para la creación de Simojovel FC, un club que ha logrado consolidarse como un referente competitivo y, sobre todo, como un símbolo de identidad para quienes lo conforman. Ahora el plantel busca consagrarse en la gran final de la Liga Soccer Patria Nueva, que se disputará este domingo en contra de Barcelona FC.

Historia

La historia del equipo se remonta al año 2022, cuando su fundador, Pablo, decidió dar forma a un proyecto que llevaba años gestándose en su mente. Originario de Simojovel de Allende, desde joven practicó el deporte con amistades en su tierra natal, experiencia que sembró la idea de algún día tener su propia agrupación.

Al emigrar a Tuxtla Gutiérrez, logró reunir a jugadores tanto de su municipio como de la capital chiapaneca para una escuadra de Futbol 7. El inicio no pudo ser mejor, ya que en su primer torneo consiguieron el campeonato tras imponerse con autoridad ante Copanu, resultado que impulsó al grupo a seguir compitiendo.

El nombre del club no es casualidad. Representa el orgullo de sus orígenes y el deseo de llevar en alto el nombre de Simojovel, un lugar lleno de historia, conocido como la tierra del ámbar y cuna de grandes futbolistas. Para su fundador, escuchar el nombre de su municipio en distintas canchas del estado es una de sus mayores satisfacciones.

Como todo proyecto deportivo, el camino no ha sido sencillo. Han existido momentos de alegría y también de frustración, como una eliminación en la Piji Champions que dejó enseñanzas importantes. Sin embargo, también han vivido episodios memorables, como la obtención del título en la Liga Patria Nueva, considerada una competencia de alto nivel en el ámbito local.

Más allá de los resultados, Simojovel FC ha construido una identidad basada en valores como el respeto, la humildad y la unión. El equipo se considera una familia, en la que cada integrante juega con el compromiso de portar el escudo con orgullo y responsabilidad.

Actualidad

En la actual temporada, el club ha demostrado su fortaleza colectiva para alcanzar nuevamente la final de la Liga Patria Nueva Soccer, donde enfrentará a Barcelona, con el que ya existe una rivalidad marcada por la intensidad de sus encuentros.

El plantel reconoce que una de sus principales virtudes es nunca subestimar a ningún adversario, además de contar con jugadores de experiencia que han competido a niveles estatal, nacional e incluso internacional.

Futuro

A futuro, el proyecto busca seguir creciendo mediante la realización de visorías que permitan impulsar a jóvenes talentos, brindándoles oportunidades de desarrollo dentro del Futbol. Asimismo, el equipo tiene en puerta su participación en torneos de alto nivel, como el que se celebrará en Río Grande, Oaxaca, en mayo.

Finalmente, el club agradece a su afición el respaldo constante, destacando que su apoyo ha sido fundamental tanto en los momentos de triunfo como en los de dificultad. Simojovel FC no solo es un equipo de Futbol, es un proyecto que representa orgullo, identidad y la convicción de que el deporte puede ser un motor de cambio y unión.