Simojovel FC se corona bicampeón

En un duelo cargado de intensidad, dramatismo y emociones hasta el último suspiro, Simojovel FC se proclamó bicampeón de la Liga Soccer Patria Nueva tras imponerse 2-1 a Barcelona FC en la gran final disputada este domingo en la Unidad Deportiva de la colonia Patria Nueva.

El encuentro inició con mucha cautela por parte de ambos conjuntos, conscientes de lo que estaba en juego. Durante la primera mitad, las defensivas se impusieron y evitaron cualquier intento claro de gol, generando un trámite cerrado en medio campo y con pocas llegadas de peligro en las áreas.

Segundo lapso

Para la segunda parte, el partido cambió por completo. Barcelona FC logró romper el cero al minuto 64 por conducto de Melquiades Ocaña, quien definió con precisión para adelantar a su equipo y ponerlo cerca del título. El tanto obligó a Simojovel a adelantar líneas y buscar con mayor insistencia el arco rival.

La reacción no tardó en llegar. Apenas seis minutos después, al 70’, Adrián Caballero apareció para marcar el empate, devolviendo la esperanza a su escuadra y encendiendo de nueva cuenta el ambiente en las gradas.

Expulsiones

El cierre del tiempo regular estuvo marcado por la tensión y las expulsiones. Al minuto 73, Simojovel se quedó con un hombre menos tras la tarjeta roja a Francisco Javier, situación que parecía inclinar la balanza a favor de Barcelona. Sin embargo, al 80’, Melquiades Ocaña también vio la roja, dejando a ambos equipos en igualdad numérica y elevando aún más la incertidumbre del encuentro.

Con el empate persistente, el duelo se extendió a los tiempos extra, donde el desgaste físico comenzó a ser factor determinante. A pesar del cansancio, los dos equipos mantuvieron la intensidad y buscaron el gol que definiera al campeón.

Segunda expulsión

La balanza terminó por inclinarse nuevamente a favor de Simojovel cuando al minuto 103, Barcelona sufrió otra baja tras la expulsión de Alejandro Martínez, quedando en desventaja numérica en el momento más crítico del partido.

Aprovechando la situación, Simojovel se volcó al ataque en los minutos finales. Fue al 115’ cuando apareció Jonathan Ramón para marcar el gol definitivo, desatando la euforia de su equipo y asegurando el 2-1 que les otorgó el campeonato.

Con este resultado, Simojovel FC no solo se llevó la victoria, sino que también firmó el bicampeonato del certamen, consolidándose como uno de los equipos más sólidos y competitivos de la liga, en una final que quedará marcada por su intensidad, las expulsiones y la capacidad de reacción del conjunto campeón.