¡Sin mexicanos!; así quedaron las semifinales

Sin mexicanos quedaron las semifinales de la Leagues Cup, luego de la eliminación de todos los clubes del país en los cuartos de final del certamen que enfrenta a escuadras de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX.

De los cuatro equipos tricolores eliminados en cuartos de final, dos extendieron la agonía hasta la tanda de penales: Puebla ante el Seattle Sounders y Toluca a manos del Orlando City. Tigres perdió ante Inter de Miami en 90 minutos, al igual que Pachuca que fue derrotado por el LA Galaxy.

Por tercer año consecutivo un club de la MLS será monarca de la Leagues Cup. En 2023 fue el Inter de Miami, que buscará ser el único campeón múltiple del torneo, y en 2024 fue el Columbus Crew. El último conjunto mexicano que ganó la Leagues Cup fue León en 2021 y previamente Cruz Azul se coronó en la primera edición, celebrada en 2019.

Duelos definidos

Los dos encuentros que definirán a los equipos finalistas de la edición 2025 de la Leagues Cup se jugarán en ambas costas de los Estados Unidos. En el este, particularmente en el estado de Florida, se medirán Inter de Miami y Orlando City; mientras que en el pacífico chocarán LA Galaxy y Seattle Sounders.

Ambas semifinales se disputarán el miércoles 27 de agosto. Los de la Florida jugarán en el Chase Stadium, casa del Inter de Miami. Por su parte, LA Galaxy y Seattle Sounders se enfrentarán en el Dignity Health Sports Park, casa del conjunto de Los Ángeles.