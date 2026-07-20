Sirenas logran cuatro platas nacionales en Mérida

El club deportivo El Delfín de Chiapas tuvo una productiva participación durante la octava jornada de finales del Campeonato Nacional de Natación Curso Largo 2026, en la que sus representantes consiguieron cuatro medallas de plata y sumaron actuaciones relevantes en pruebas individuales y de relevos.

La actividad tuvo como principal protagonista a Ariadna Sarmiento Monzón, quien subió dos veces al podio en los 50 metros pecho. La nadadora chiapaneca se adjudicó el segundo lugar de la categoría 17-18 años con un registro de 34.29 segundos y posteriormente volvió a ocupar la segunda posición en la Superfinal de la misma especialidad.

Su desempeño se extendió a la competencia por equipos, pues también integró el relevo 4x50 metros combinado de la categoría 17-18 años, que obtuvo el subcampeonato con tiempo de 2:06.21 minutos.

La cuarteta estuvo conformada por Sarmiento Monzón, Quiana Tovilla Santiago, Fernanda Vidal González y Kaori Yañez Espinosa. Las representantes chiapanecas mantuvieron una actuación regular en los distintos estilos para colocarse entre los mejores conjuntos de la prueba.

Medallistas por relevos

Además de su participación en el relevo, Quiana Tovilla Santiago disputó la final de los 200 metros dorso de la categoría 17-18 años. La integrante de El Delfín concluyó en la décima posición nacional al detener el cronómetro en 2:41.76 minutos.

En la división 15-16 años, Valentina Escobar Cuesta formó parte del relevo 4x50 metros combinado que terminó en el segundo puesto con marca de 2:08.11 minutos. El equipo fue completado por Ximena Garay Solís, Renatta Palacios Martínez y Hanna Martínez Cifuentes.

Escobar Cuesta también tuvo actividad individual en la final de los 50 metros pecho, prueba en la que se ubicó en el noveno lugar con un tiempo de 37.91 segundos.

La sesión también contó con la participación de representantes de El Delfín en la rama varonil, particularmente en los 200 metros dorso. En la categoría 17-18 años, Rodrigo Escobar Cruz finalizó en la décima posición con un registro de 2:22.91 minutos.

Presencia en finales

Dentro de la categoría 13-14 años, Evan Andrés Pérez López consiguió el sexto lugar de los 200 metros dorso, al concluir la prueba en 2:22.00 minutos. Su resultado lo colocó como el representante del club mejor ubicado en esta especialidad durante la jornada.

Maximiliano Domínguez García también participó en la misma final y terminó en el undécimo puesto, con marca de 2:24.53 minutos.