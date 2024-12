Sirenas y tritones al Regional de Curso Corto

Con una delegación conformada por 69 seleccionados, el estado de Chiapas estará representado en el Campeonato Regional de Zona Sur Curso Corto, que se disputará en Cancún, Quintana Roo, desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de diciembre.

Como parte del proceso de esta disciplina, con miras a conocer las marcas de los nadadores de esta región, para clasificarlos a eventos como los Juegos Nacionales Conade, acuden atletas de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

En el caso de la selección chiapaneca, está integrada por clubes de cinco municipios de la entidad: Tapachula, Comitán, Ocosingo, San Cristóbal y la capital, Tuxtla Gutiérrez.

Los clubes afiliados a la Asociación de Natación del Estado de Chiapas (Anech) han visto a sus representantes conformar este equipo que incluye nadadores de Aquarius de Tapachula, Piscis, People Sport de Comitán, Pingüinos de San Cristóbal de Las Casas, Lagartos Go Go Sport de Ocosingo, Axolotes Fit & Go del Polideportivo, Acuática Master Center y Orcas de Chiapas.

La Anech pretende obtener en buen resultado ante los estados que participan en esta justa, para demostrar el gran trabajo que se ha hecho con los integrantes de la asociación de Natación, con el apoyo de todos los clubes.

Es oportuno mencionar que también deberá realizarse el Campeonato Nacional de Invierno 2024, el cual está programado para celebrarse del 14 al 21 de diciembre en Morelia, Michoacán.