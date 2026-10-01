Sirenas y tritones cierran con nueve medallas

La selección de Chiapas cerró de forma destacada su participación en la Paranatación de la Paralimpiada Nacional Conade 2026 al conquistar un total de nueve medallas en el Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara, Jalisco.

La delegación estatal, integrada por cinco atletas, concluyó la competencia con dos preseas de oro, cinco de plata y dos de bronce.

En la cuarta y última jornada, Kimberly Guadalupe Madrid Molina se proclamó campeona nacional en los 50 metros mariposa clase S8, categoría juvenil mayor, con un tiempo de 1:00.57 minutos.

La chiapaneca se quedó con la medalla de oro por delante de María Paz, representante de Michoacán, y Alondra Saldaña, de Jalisco. Celeste Guadalupe Borralles de la Torre también tuvo un cierre sobresaliente al conseguir dos medallas de plata.

Primero subió al podio en los 50 metros libres clase S8, juvenil mayor, donde registró 47.07 segundos. Más tarde sumó otra plata en los 400 metros libres, con marca de 7:28.45 minutos.

Por su parte, Kimberly Madrid también compitió en los 50 metros libres, prueba en la que terminó en la cuarta posición con tiempo de 49.70 segundos.

Previamente destacó Wilberth Coutiño Serrano con oro en 100 pecho y bronce en 50 pecho, mientras que Erik Morales Morales ganó plata en 50 dorso. Con participación también por Chiapas figuró Emmanuel Albores Sinchez.