Sirvent apunta a la histórica visita a Tulum

El tercer “round” de Nascar México Series lleva a Regina Sirvent hasta el estado de Quintana Roo, en un evento sin igual que combinará los motores de los autos “stock” con los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, este domingo 26 de abril en el Aeropuerto Internacional de Tulum.

Bajo el nombre de Tulum 100, será una carrera de 60 minutos en la cual la categoría Challenge Series estará sola en la pista, lo cual dará como resultado una competencia directa entre los pilotos de esta división, en punto de las 20:30 horas, para cerrar el programa del Tulum Air Show.

“Estoy muy emocionada de llegar a Tulum. El equipo ha hecho un gran trabajo en estas últimas dos fechas y se ha reflejado en pista, donde hemos estado peleando con los líderes y manteniéndonos constantes dentro de ese grupo competitivo”, afirmó la piloto, quien ha forjado un comienzo bastante positivo y está sembrada en el tercer sitio al acumular un total de 58 unidades.

“Llegamos ubicados dentro del Top 3 del campeonato de la categoría, lo cual nos llena de motivación y nos confirma que vamos por el camino correcto”, agregó Regina, quien está lista para la histórica visita de Nascar México Series al Aeropuerto Internacional de Tulum.