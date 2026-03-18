Sirvent inició con todo la Temporada 2026

Dejando constancia de su crecimiento como piloto, Regina Sirvent firmó un gran debut en la Temporada 2026 de Nascar México Series al lograr el tercer lugar de la categoría Challenge Series, en la fecha 1, celebrada en el Súper Óvalo Potosino.

La competencia denominada La Potosina 200 tuvo un inicio marcada por una bandera amarilla, por lo que Sirvent quedó en una situación complicada dentro del tráfico del óvalo de 804 metros de longitud, perdiendo posiciones respecto a su favorable cuarto lugar de salida, para caer hasta el octavo puesto.

Pero al al llegar el “stage” comenzó a gestarse la remontada de la piloto, con detenciones clave en los “pits” que le aseguraron un sitio en el podio cuando la carrera se definía en los 100 minutos pactados, cerrando de gran manera su debut con la escudería Alpha Racing y reafirmando su legado como la mujer más exitosa dentro de Nascar México Series.

Feliz con el resultado

“Nos llevamos el tercer lugar, que nos pone en una buena posición para pelear por el campeonato. Hoy demostramos que tenemos un gran auto y la capacidad de estar ahí adelante. Nos quedan muchas oportunidades para buscar el primer lugar”, expresó la conductora del auto 10, patrocinado por Kotex, Por Amor a Puebla y Volaris.

Con este resultado, Sirvent inició de forma positiva su participación en la Temporada 2026, mostrando competitividad desde la primera fecha y sumando puntos importantes en la categoría Challenge Series. El campeonato continuará su camino el próximo 29 de marzo, cuando Nascar México Series visite el Súper Óvalo Chiapas para disputar la segunda fecha del calendario en territorio chiapaneco.