Sirvent va por podio en Nascar este domingo

El Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Puebla, será el próximo reto para Regina Sirvent en Nascar México Series 2026, donde buscará regresar al podio de Challenge Series y mantenerse firme en la pelea rumbo al Chase.

Después de participar en una fecha histórica para el Automovilismo mexicano y Nascar México Series, la piloto capitalina llega motivada a una pista que considera especial y donde espera capitalizar el buen momento del equipo. Actualmente, Regina ocupa el quinto lugar del campeonato de Challenge Series con 93 puntos, cuando está por llegar la mitad de la temporada regular.

Al volante del auto 13 —patrocinado por Kotex, Por Amor a Puebla, Puebla Latido de México, Volaris, Urbanus y APX— Sirvent enfrentará La Poblana 75, competencia pactada para el domingo 17 de mayo a las 13:50 horas en el circuito de 2.590 kilómetros ubicado en Amozoc, Puebla.

“Llegamos muy motivados a Puebla para este fin de semana. Sabemos que es una pista en la que el equipo siempre ha sido muy fuerte, así que estoy emocionada por volver a correr aquí y ver todo el trabajo reflejado en la pista”, expresó Regina Sirvent.

La joven piloto tratará de aprovechar el conocimiento del trazado poblano para sumar puntos importantes y acercarse a los primeros puestos de la clasificación general en una temporada cada vez más competitiva.