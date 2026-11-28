El Deportivo Roma se alista para recibir una noche de emociones y espectáculo con una función de Lucha Libre que reunirá a destacados exponentes del pancracio nacional y chiapaneco, el próximo domingo 6 de diciembre, a partir de las 18:30 horas.

Promociones Jiménez y Promociones Maxillus presentaron una cartelera integrada por cinco combates, encabezada por una contienda estelar que promete grandes emociones con la participación de Soberano Jr. y Sandokan Jr., quienes unirán fuerzas para enfrentar a Titán y Brillante Jr. en un duelo de relevos que pondrá a prueba las habilidades de los cuatro gladiadores.

La función también contará con una lucha semifinal de Leyendas y Consagrados, en la que Guerrero Zulú, Capitán Furia y Rey del Barrio medirán fuerzas con Murcy Jr., Príncipe Zoque y Destroyer Jr., en un enfrentamiento que reunirá experiencia y rivalidad sobre el cuadrilátero.

En la batalla campal, siete luchadores buscarán imponerse ante sus rivales: Gladiador Jr., Black Drago, Kakao, Vértigo, Dantalion, Taurino y Verdugo. La jornada incluirá una contienda de relevos mixtos, con Arjen, Kisha Catt y Lobo Azteca, frente a Imperio, Divino y Doctor Elektro.

El cartel se completará con una lucha de cinturonazos, en la que participarán Bélico, Princesa Vikinga, Diosa Semketh, Súper Ghespi, Black Biker, Sexy Pollo, Voltaris y Mantis.

En cuanto a las localidades, los boletos VIP y de fila 1 se encuentran agotados. Las entradas de fila 2 tienen un costo de 400 pesos; fila 3, 300 pesos, y gradas, 100 pesos. Los niños menores de 10 años podrán ingresar gratuitamente a gradas.