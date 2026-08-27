Sobrados FC, campeón de la Liga de Desarrollo

Sobrados FC escribió su nombre en la historia de la Liga Palapa Fut 7 al conquistar el campeonato del Torneo Liga de Desarrollo en la cancha de Futbol de Altura Sears, luego de protagonizar una final llena de emociones, goles y dramatismo que tuvo que definirse desde el punto penal.

El duelo por el título enfrentó a Sobrados FC y Linces FC, dos equipos que desde el silbatazo inicial dejaron claro que no estaban dispuestos a regalar absolutamente nada. La intensidad se mantuvo durante todo el encuentro y el marcador terminó reflejando la paridad entre ambos conjuntos.

Iniciativa

Sobrados FC tomó la iniciativa y encontró en Diego Hernández a uno de sus principales protagonistas, ya que el atacante apareció en dos ocasiones para mover el marcador y mantener a su equipo con posibilidades de quedarse con la corona.

Por parte de Linces FC, Luis Mendoza también respondió con una actuación destacada frente al arco rival, consiguiendo dos anotaciones que permitieron a su escuadra mantenerse dentro de la pelea y llevar el partido hasta los últimos minutos con posibilidades de campeonato.

A lo largo del encuentro, ambos lados intercambiaron oportunidades y respondieron cada vez que el oponente parecía tomar ventaja. La intensidad aumentó conforme se acercaba el final y la presión comenzó a sentirse en cada jugada.

Sobrados FC volvió a encontrar el camino del gol para acercarse al objetivo, pero Linces FC no bajó los brazos y consiguió mantener la igualdad. El tiempo regular llegó a su conclusión con un emocionante 4-4, resultado que obligó a recurrir a la definición desde el punto penal.

Penales

La tanda desde los once pasos elevó todavía más la tensión. Con jugadores, cuerpos técnicos y aficionados pendientes de cada ejecución, ambos equipos buscaron mantener la concentración para evitar cualquier error que pudiera significar la pérdida del campeonato.

Finalmente, Sobrados FC mostró mayor temple en la definición y consiguió imponerse en la muerte súbita (3-2) para quedarse con el título de la Liga de Desarrollo.

El festejo llegó inmediatamente después del penal definitivo. Jugadores celebraron en la cancha junto con sus seguidores, quienes acompañaron a la escuadra durante una final que terminó convirtiéndose en un auténtico espectáculo deportivo.

Más allá del resultado, la definición dejó de manifiesto el nivel de competencia que existe en la Liga Palapa Fut 7, donde los equipos participantes han encontrado un espacio para desarrollar su Futbol y competir semana a semana.

Para Sobrados FC, el título representa la recompensa a un certamen en el que logró mantenerse como uno de los conjuntos protagonistas y que tuvo su momento cumbre en un duelo en el que debió sobreponerse a la presión para levantar el trofeo.

La Liga Palapa Fut 7 cerró una nueva edición de su Torneo Liga de Desarrollo con una final que tuvo todos los ingredientes: goles, remontadas, tensión, igualdad y una definición desde los once pasos.

Por ahora, la copa tiene nuevo dueño. Sobrados FC resistió la presión, sobrevivió a un empate de 4-4 y desde los penales consiguió convertirse en el nuevo campeón de la Liga de Desarrollo.