Después de varios años de quedarse cerca de alcanzar la gloria, Sobrinos de la Tía Yuyi cumplió el objetivo y se proclamó campeón de la Kings League Fut7 Tux al imponerse por marcador de 3-2 ante Jaguares NG, en la gran final celebrada el pasado domingo en el Campestre Stadium.

El encuentro reunió a dos equipos que llegaron con el objetivo de levantar el máximo trofeo de la competencia, protagonizando un enfrentamiento lleno de intensidad, emociones y constantes acciones ofensivas, en el que cada anotación mantuvo la expectativa sobre el desenlace.

Héroe

El conjunto representante de San José Terán encontró en Víctor Tapia a su principal figura ofensiva, pues el atacante firmó un triplete con anotaciones a los minutos 10, 33 y 40, convirtiéndose en pieza determinante para conseguir la victoria y encaminar a su equipo hacia el campeonato.

Por parte de Jaguares NG, Emanuel Roqueñí respondió con dos goles, al marcar a los minutos 18 y 34, manteniendo a su escuadra en la pelea durante una final que se definió por la mínima diferencia.

Sabor a gloria

Con el silbatazo final llegó el momento más esperado para Sobrinos de la Tía Yuyi. Jugadores y aficionados celebraron juntos la conquista del título de Liga, un logro que representa la recompensa a los años de esfuerzo y de intentos por alcanzar la corona.

La consagración tuvo un significado especial para la comunidad de San José Terán, cuyos seguidores acompañaron al equipo durante su trayectoria en la competencia y finalmente pudieron festejar la obtención del campeonato.

Por otra parte, la celebración de la Kings League Fut7 Tux también tuvo como protagonista a Liverpool, conjunto que conquistó el Torneo de Copa para completar la lista de campeones de la temporada.

De esta manera, Sobrinos de la Tía Yuyi se quedó con el título de Liga, y Liverpool con el de Copa, poniendo el broche de oro a la competencia y dejando una nueva historia para el Futbol 7 de Tuxtla Gutiérrez.