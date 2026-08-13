Social Run 2.0 prepara noche de convivencia

Con el objetivo de combinar actividad física, convivencia y prevención, preparan la segunda edición del Social Run, evento recreativo que se llevará a cabo el próximo viernes 21 de agosto a las 21:30 horas en Tuxtla Gutiérrez.

La iniciativa busca reunir a corredores y familias en una jornada diferente, en la que el ejercicio será el principal punto de encuentro. De acuerdo con el comité organizador, esta edición cuenta con la colaboración de Aliento de Fortaleza, espacio enfocado en la prevención y promoción de la salud emocional.

Bajo el concepto de “Únete a la fiesta y corre”, el Social Run 2.0 plantea una experiencia que va más allá de la actividad deportiva, al impulsar la convivencia respetuosa, los hábitos saludables y el bienestar integral de quienes participen.

Como parte de la dinámica del evento, los corredores recibirán un kit que incluye folio, medalla y pañuelo, elementos que formarán parte de esta experiencia recreativa.

La organización informó que están disponibles los últimos folios para quienes deseen sumarse, por lo que hizo un llamado a mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer el proceso de participación y los detalles correspondientes.

Evento familiar y recreativo

Uno de los principales puntos establecidos por el comité organizador es que el Social Run 2.0 será un espacio libre de alcohol. Por ello, queda estrictamente prohibido el consumo de este tipo de bebidas en el evento, así como presentarse bajo sus efectos o con aliento alcohólico.

Esta medida forma parte del compromiso de los organizadores para mantener un ambiente seguro y acorde con el carácter familiar, recreativo y preventivo que distingue a la actividad.

La alianza con Aliento de Fortaleza pretende reforzar precisamente este mensaje, promoviendo que correr también puede convertirse en una herramienta para liberar estrés, fortalecer el bienestar emocional y generar espacios de convivencia positiva.

El Social Run 2.0 pretende reunir a personas de diferentes edades y perfiles alrededor del deporte, con una propuesta que combina ejercicio, convivencia y responsabilidad.

La cita será el viernes 21 de agosto a las 21:30 horas en Tuxtla Gutiérrez, donde los participantes podrán formar parte de una nueva edición de esta fiesta deportiva que busca unir a la comunidad a través del Atletismo recreativo.