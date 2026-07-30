Social Run 2.0 reunirá deporte, música y tradición

Con el propósito de promover la activación física y fortalecer la convivencia entre familias, amigos y corredores, fue presentada la Social Run 2.0, una carrera recreativa nocturna que se llevará a cabo el viernes 21 de agosto de 2026, a partir de las 21:30 horas, en Tuxtla Gutiérrez.

La actividad es organizada por Aliento de Fortaleza, agrupación que busca impulsar eventos que fomenten estilos de vida saludables a través del deporte, incorporando en esta ocasión una temática inspirada en las tradiciones del estado, con un ambiente festivo que incluirá música, convivencia y una experiencia diferente para los asistentes.

De acuerdo con la convocatoria, la ruta será dada a conocer próximamente, mediante las redes sociales oficiales del comité organizador, por lo que invitan a los interesados a mantenerse atentos a los canales de difusión para conocer los detalles del recorrido, así como las indicaciones logísticas.

Como parte de la inscripción, cada corredor recibirá un kit conmemorativo integrado por folio de participación, medalla oficial y un pañuelo temático, artículos diseñados especialmente para esta segunda edición y que buscan reforzar la identidad de la carrera.

La imagen oficial del evento refleja el concepto de la Social Run 2.0 al incorporar elementos tradicionales como sombreros y pañuelos, además de proyectar un ambiente de fiesta alrededor del deporte, invitando a personas de todas las edades a formar parte de una experiencia recreativa distinta en la capital chiapaneca.

Los organizadores señalaron que la actividad está dirigida tanto a corredores habituales como a todos aquellos que desean iniciarse en la práctica del Atletismo, privilegiando la convivencia y el disfrute del recorrido por encima del aspecto competitivo.

Finalmente, informaron que para resolver dudas o pedir mayor información, los interesados podrán comunicarse a través de Whatsapp al número 9612041572, mediante el cual también se brindará orientación sobre el proceso de inscripción.