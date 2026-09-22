“Sofocan el fuego” de Huracanes de Arriaga

La Universidad del Sureste (UDS) FC mantuvo su paso perfecto tras derrotar 3-1 a los Huracanes (PRO CAMP), en partido de la fecha 3 de la Liga TDP, celebrado en la Unidad Deportiva de Arriaga.

Apenas en el primer minuto del encuentro Rudi Domínguez apareció en el área para empujar la pelota al fondo tras un rebote del arquero y decretar así el 1-0.

Para el segundo tiempo, UDS FC volvió a ser protagonista anotando el segundo tanto. Huracanes salió volcado a buscar el go, lo cual aprovecharon los de Comitán para recuperar el balón en su territorio y armar una jugada de contragolpe para que Henry Vázquez ampliara la ventaja con el 2-0, al minuto 57.

El cuadro de Arriaga no bajó los brazos y obtuvo su recompensa al minuto 68 en un saque de esquina en el que la defensa de UDS FC no logra rechazar y Gadiel Morales estuvo atento para empujar el balón al fondo de las redes y poner el 1-2 en los cartones, presagiando un cierre trepidante.

Sin embargo, Erick Aguilar le echó un “balde de agua helada” a la afición al marcar el 3-1 definitivo al minuto 81, para así sentenciar el triunfo que permite a UDS FC llegar a nueve puntos después de tres jornadas, mientras que Huracanes se quedó en 4 unidades, ambos en el Grupo 2.

Para la fecha 4, UDS FC recibe en el Centro de Alto Rendimiento UDS a la Academia Dragones (FC Napoli Tabasco), que llega como líder del pelotón, mientras que Huracanes visitará a Lobos ITECA.