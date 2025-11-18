Sol Díaz ilumina la pista en las Trucks

La poblana Sol Díaz cumplió con su año debut en Trucks México Series, disputando 13 fechas de un calendario que representó no solo un salto en su corta carrera, sino un camino de pleno aprendizaje que terminó en casa, ante toda esa afición que estuvo con ella.

Habiendo calificado en el sitio 13 con la camioneta 17 —patrocinada por Vida Divina, Por Amor a Puebla y Armand Puyolt, del equipo Car Motion— Sol afrontó la competencia a 60 vueltas.

Fue acompañada por el CEO de Vida Divina, Armand Puyolt, quien estuvo presente para ir de la mano con ella en este cierre, una dura carrera en el óvalo de 2,060 metros de longitud; sin embargo, consiguió ir avanzando de buena manera, hasta que, un duro contacto inevitable en las últimas vueltas le dejó fuera de este reto, terminando así con sus aspiraciones de un resultado importante.

“No es la forma en que queríamos terminar una temporada que nos ha dado mucho aprendizaje, pero al final también de este tipo de cosas se aprende y hay que tomarlo de la mejor forma para levantarnos como lo hemos hecho a lo largo de todo este año”, comentó.

“Solo me queda agradecer a todos los que me acompañaron en esta aventura, a mi familia, a mi patrocinador oficial, Armand Puyolt, CEO de Vida Divina, que este fin de semana me acompañó personalmente y por supuesto al Gobierno del Estado de Puebla, con el respaldo del Gobernador Alejandro Armenta”, puntualizó.