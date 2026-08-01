Solicitan permanencia de entrenador

Atletas y familias se manifestaron en contra del despido del entrenador cubano Manuel López Romero, quien esta semana dejó de laborar para el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas.

Celeste Michelle Marina Méndez, medallista chiapaneca —con siete años de trayectoria trabajando con el mencionado instructor— expresó ante medios de comunicación que esta situación es dolorosa para ella y sus compañeros, por lo que pidió públicamente reconsiderar su separación del cargo.

“Quiero que hagan conciencia sobre su despido”, pidió la atleta, quien aseguró que tanto ella como sus compañeros de equipo quieren que siga.

López Romero tiene 72 años de edad, 46 de los cuales ha dedicado a la formación de atletas en el Levantamiento de Pesas, y lleva una década trabajando en Chiapas.

Sobre la situación explicó que, en mayo pasado (antes de la Olimpiada Nacional Conade), el entrenador hizo un reclamo a la directora del Indeporte por el mal estado de las instalaciones donde hacen sus prácticas y esta habría sido una de las razones por las cuales fue removido.

Tras conocerse su separación del cargo, surgieron diversas manifestaciones en favor del entrenador de parte de deportistas, madres, padres de familia y miembros de la comunidad de la Halterofilia, solicitando que las autoridades valoren su trayectoria, sus resultados y su trabajo formativo.