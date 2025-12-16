Solís promueve incursión en la Fórmula 5

El piloto zacatecano Federico Solís, representante del equipo Santinel, monarca de la Fórmula 5 en Súper Copa Roshfrans 2025, aseguró que el primer paso al campeonato lo dio en la primera fecha que se corrió en el mes de febrero, en Mérida, Yucatán.

“Uno siempre abre la temporada con algunas dudas, pero después de la victoria en el autódromo Emerson Fittipaldi, sabía que podía estar peleando el máximo galardón y afortunadamente lo pude conseguir”, dijo el conductor del monoplaza número 35.

De igual forma, expresó que después de la carrera Súper Copa Roshfrans-SpeedFest —que se efectuó en el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México— ya tenía la seguridad de quedarse con el primer lugar del reñido certamen nacional.

“Por supuesto que no hay que cantar victoria hasta tener las cosas seguras, pero sabía que siendo constante ya era muy difícil que me quitaran el campeonato”, recordó.

Pensando en el 2026

Con el campeonato en la bolsa, Solís reconoció que mantiene el hambre de triunfo y es por ello que se enfoca en el reto que significa la nueva temporada.

“Ahora ya estoy trabajando en el 2026, donde voy a continuar en la Fórmula 5 y con mi patrocinador Santinel, viendo la posibilidad de subirme también a otra categoría”, indicó.

Finalmente, el joven piloto dijo también que la Fórmula 5 de Súper Copa Roshfrans es ideal para iniciarse en el Automovilismo competitivo, porque no solamente es barata, sino también muy competitiva, por lo que instó a más prospectos del volante a sumarse a la próxima temporada.

“Acá ya hay algunos jóvenes que quieren ingresar a la misma y creo que eso es bastante bueno para el Automovilismo zacatecano”, puntualizó.