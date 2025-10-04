Solo para Peques 2025 cierra registros

La emoción por la carrera Solo para Peques 2025 alcanzó su punto máximo, luego de que el comité organizador anunciara que las inscripciones han quedado oficialmente agotadas. El evento, que se disputará el próximo 12 de octubre a partir de las 7:30 de la mañana en el parque recreativo Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez, promete reunir a cientos de niñas, niños y jóvenes en una auténtica fiesta deportiva.

En el anuncio, Alexander Parz, organizador de la contienda, destacó que este evento es único, ya que está diseñado exclusivamente para atletas de hasta 15 años de edad. Sin embargo, también se incluirá la tradicional Carrera de Convivencia Familiar, en la que los pequeños podrán correr 750 metros acompañados de sus padres.

La justa se correrá en ramas varonil y femenil, con distancias adaptadas a cada grupo de edad: desde los 30 metros para niños de 3 años, hasta los 750 metros para los competidores de 13 a 15 años. Además, se tendrá una categoría especial destinada a niños con síndrome de Down y capacidades diferentes, quienes recorrerán 100 metros, con el mismo reconocimiento y entusiasmo que los demás corredores.

Aunque la demanda superó las expectativas y los cupos ya se encuentran llenos, se recordó a los padres de familia que deberán llevar a sus hijos al menos 40 minutos antes de cada salida, con el fin de motivarlos y evitar contratiempos.

La entrega de kits se efectuará el viernes 10 de octubre en el Hotel Ecocity, de 16:00 a 20:00 horas, siendo este el único día habilitado. Los requisitos incluyen copia de identificación del padre o tutor, copia del acta de nacimiento o CURP del menor y carta responsiva.