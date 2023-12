Someten al “Dragón” Cerón en Budo Sento

El gladiador chiapaneco de Artes Marciales Mixtas (MMA) Luis “El Dragón” Cerón cayó por la vía de la sumisión frente a Omar “Espartaco” Botello, en contienda pactada en las 135 libras, como parte de la prestigiada cartelera internacional de Budo Sento Championship, celebrada en el gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México.

Cerón buscaba volver a la senda de la victoria y cerrar el año con los brazos en alto, tras su revés en otra pelea de esta misma empresa cuando sucumbió ante el zacatecano Antonio “El Malilla” Rodríguez, en el combate estelar del evento efectuado en el auditorio Benito Juárez del puerto de Veracruz.

Sin embargo, la revancha no se dio para “El Dragón”, quien empezó con buenas combinaciones ante Botello, pero un fuerte golpe al mentón lo mandó a la lona casi noqueado. Aunque el de Chiapas parecía estar fuera de combate, el réferi permitió que viniera otro ataque en el suelo en el que su rival ejecutó una “mataleón” para obligar a la rendición a los 4 minutos y 34 segundos del combate. Pese a la derrota, el representante de Lions Alpha Team y EFA Chiapas se manifestó tranquilo en sus redes sociales, y optimista de lo que pueda venir para el próximo año.

“Raza, acá estoy, no me escondo y no me voy, una caída más, pero una caída feliz y limpio. Tal vez algo frustrado conmigo por tomar la pelea con dos semanas. Mi esquina, mi gente y yo sabíamos que no iba en óptimas condiciones. Empecé bien, pero se me fue el gas, me vacié y mi rival supo aprovecharlo y al final tuvo un mejor desempeño. Felicidades para él y su equipo”, expresó el gladiador chiapaneco, quien se dijo feliz por cerrar el año haciendo lo que más le gusta. “Siempre he pensado que los riesgos y las oportunidades se toman y los peleadores pelean, no importa ni dónde ni cuándo, y qué mejor que en la empresa número uno de toda Latinoamérica, Budo Sento Championship”, añadió.

Al respecto, es oportuno recordar que en el pasado mes de octubre, Cerón sufrió otro revés en la batalla coestelar de la organización chiapaneca Supreme Fight Night, al perder ante el quintanarroense Ángel “Pasha” Rodríguez. Sin embargo, aún ostenta el cinturón de campeón de su división y eso le da la opción de defender su título el próximo año en otra contienda de alto rango.

“Feliz, cerrando el año con esta pelea y ahora toca descansar e ir calentado motores para el 2024 buscar mi resiliencia y encontrarme con la victoria como los tenía acostumbrados”, sentenció.