Sonia Ibáñez Kiesel concluye participación

La deportista chiapaneca Sonia Ibáñez Kiesel concluyó su participación como seleccionada nacional por México en el World Triathlon Championship Finals Torremolinos-Andalucía 2024, celebrado el pasado fin de semana en España.

Así lo dio a conocer el club deportivo El Delfín de Chiapas, donde la triatleta realiza sus entrenamientos para la disciplina de la Natación en la alberca del Centro de Entrenamiento, bajo la supervisión de la entrenadora Lily Anzueto Moguel.

Respecto a su participación, se detalló que tomó parte durante el primer día en la prueba standar individual de la categoría 45-49 años, culminando en la posición 56 con un tiempo de 2 horas y 57 minutos, completando así el objetivo de estar por debajo de las 3 horas.

Mientras que, en el segundo día de acciones, integró el relevo mexicano mixto en la modalidad super sprint de la división 40-49 años, logrando el lugar 25 tras competir dos mujeres y dos hombres realizando cada uno la prueba completa.

Difícil experiencia mundial

Tras los dos días de intensas competencias, la deportista convocada por la Federación Mexicana de Triatlón, A. C., compartió desde Torremolinos, España, su sentir tras competir ante triatletas de otros países. “Me llevo una buena experiencia, hice un evento bastante bueno, competí conmigo misma y ahora a lo que sigue”, declaró.

De igual forma, remarcó que para este mundial la ruta y las condiciones climáticas fueron complicadas, sobre todo por el hecho de nadar en agua fría, que es algo a lo que no está acostumbrada al radicar en el sur de México, pero a su vez se dijo contenta porque lo entrenado hizo efecto y tuvo la fortaleza mental para cumplir este difícil reto.

“Definitivamente el agua fría no es un buen amigo para los que somos de agua caliente”, bromeó la atleta, y agregó que, tras sentir este primer obstáculo, acudió a su entrenadora para poder sortearlo.

“De manera automática le hablé a la profe Lily Anzueto, le expuse que el agua estaba realmente helada, que no podía ni respirar, y la profe me dijo que controlara las emociones, que me fijara en el objetivo y que no había manera posible de que yo no pudiera entrar al agua”, recordó.

Tras haber superado el desafío de nadar en estas condiciones y tener buen desempeño en las pruebas de Ciclismo y Carrera, añadió: “Creo que lo hice bastante bien, pasamos por golpes, por empujones, por casi un ahogo, pero hice una Natación bastante estable conforme a lo planeado con los ‘coaches’ y estoy contenta. Finalmente, como experiencia me llevo que hay que trabajar en algunas cosas y ojalá se pueda clasificar a otro mundial”.

Para concluir, reiteró su agradecimiento a la profesora Lily Anzueto, la entrenadora Amanda Moguel de Natación y su “coach” Jorge Navarro, por la preparación que le dieron, así como a la familia que la acompañó a esta competencia para apoyarla.