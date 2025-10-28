Sorprenden a Dragones de Oaxaca en su casa

Pijijiapan FC hilvanó su segundo triunfo consecutivo al vencer por la mínima diferencia (1-0) a Dragones de Oaxaca, en duelo de la fecha 8 de la Liga TDP, celebrado en el estadio Independiente MRCI.

Durante gran parte del encuentro destacó la actuación del arquero chiapaneco Ubelmar Luna, quien con sus intervenciones fue clave para mantener al rival a raya, abriendo la posibilidad de sumar al menos un punto en patio ajeno ante un adversario que cayó en desesperación al no poder horadar la meta chiapaneca.

Parecía que todo terminaría en un empate sin goles y se presagiaba incluso la tanda de penales para dirimir al ganador de un punto extra; sin embargo, un grave error defensivo de Dragones definió el partido.

Anotación

El guardameta local Randall Ramírez intentó jugar rápido el balón en la salida, pero lo dejó comprometido para su defensa y ahí apareció Josué Torres para robar la pelota y entrar con decisión al área para anotar dramáticamente el 1-0 a favor de los Pijijis.

Pese al gol en contra, Dragones no dejó de atacar y la figura de Luna fue todavía más decisiva para mantener la ventaja hasta el silbatazo final del árbitro Ander Díaz.

Tras la victoria, el portero de Pijijiapan FC, Ubelmar Luna, se mostró feliz por el resultado. “Estamos orgullosos por el partido que hicimos hoy. Creo que todo el equipo le metió ganas. Queríamos llevar los tres puntos a casa. Sentía que este partido era mío, le tenía que meter ganar, tenía confianza en mí y estoy muy orgulloso”, agregó el arquero que está en su temporada de debut en la división.

De esta manera, Pijijiapan FC consiguió su tercer triunfo de la campaña —a cambio de un empate y tres derrotas— para llegar a 11 unidades.