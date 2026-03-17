Sorpresa: Aston Villa hunde a Cayuco FC

Contra todos los pronósticos, Aston Villa terminó con el arranque invicto de Cayuco FC, al que que superó por cerrado 6-5 en la jornada 4 del Torneo Héroes Bonampak, con sede en el parque del Oriente.

El partido estuvo lleno de dramatismo, pero se inclinó a favor del Aston Villa, que mostró su poder goleador y se combinó con un gran trabajo de conjunto, para ganar el encuentro con sendos dobletes de Alex Molina y Diego Salazar, mientras que William Hassen y Jorge Morales completaron la cuenta.

Por su parte, Cayuco FC contó con un inspirado Víctor Álvarez, autor de un “hat-trick”, en tanto que Giovani Ramírez y Gabriel del Prado hicieron el resto, aunque al final no les alcanzó para evitar su primera derrota de la temporada.

Ganó el líder

Resaltó además la goleada del líder Ice Cars FC, por 10-3 sobre Juventus, para mantener su paso perfecto en la popular competición de la Liga Guerrero Zoque, hilvanando cuatro triunfos .

Erick Estrada lideró la victoria con póker de goles, y los otros seis se repartieron entre Brandon Barrios, Carlos Ramos, Jordy Gómez, Antonio Solís, Orlando Martínez y Marcos Santiago. Del lado de la Juve descontaron Josué Balcázar Sergio Trujillo y Enrique Bejarano.

Goleadas de la jornada

También se mostró intratable el cuadro del Deportivo Azteca, que sumó su segundo triunfo de la campaña por arrollador 11-1 sobre Jaguares FC.

Rosemberg Roque encabezó la artillería azteca con cuatro dianas; Bryan Márquez y Johan Sánchez aportaron tripletes, y con un tanto figuró Julio González. Por los felinos, el de la honra lo anotó Diego Espinosa.

Por su parte, Deportivo Enbe superó por 7-2 a Mamitas Chiapas, con póker de Diego Molina, sumado a los goles de Fabián Teco, Jorge López y Luis Sánchez. Por su rival, Kevin Constantino fue el único anotador.

En otra sorpresa de la fecha 4, Alcohólicos sucumbió por 2-6 frente al AC Milan. Por los italianos acertaron Emerson Saldaña (2), Rogelio Rojas (2), Ángel Hernández y Amauri Ruiz. Del lado de los “bebedores” marcaron Wilber Hernández y Rony Domínguez.

En un espectacular duelo, Santos FC venció por 8-6 al Real Brasil, con triplete de Humberto García, dobletes de Josué Hernández y Bryan Morales, además de un tanto de Heriberto González. Por el rival, Alex González se apuntó un “hat-trick”, Diego Vega hizo otro par y con un gol figuró Rafael Iturbe.

De igual forma, La Bandita batió por 5-3 a Cafecito con Leche, con anotaciones de Raúl López (2), Luis Ovalle (2) y Axel Martínez. Por los cafeteros descontaron Kevin Palomeque (2) y Bruno Pinto.

El único empate que se presentó en esta jornada fue el 5-5 entre los escuadrones de Santa Cruz y Águilas FC. Por los primeros brilló Diego Cárdenas con un triplete, así como Víctor Durán y Eduardo Fuentes con un tanto. Del lado opuesto, Gabriel Albores y Ulises Arrazate pusieron dobletes, mientras que Leo Hernández cerró la cuenta.